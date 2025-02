Od 2:0 do 2:3 w hicie PlusLigi! Tie-break na przewagi rozstrzygnął emocjonujące starcie

Początek meczu to równa gra obu ekip, później jednak na kilka punktów odskoczyli siatkarze PGE Projektu (8:10, 10:13). Po punktowym bloku gości było 13:16 i wówczas nastąpiło przebudzenie gospodarzy, połączone z załamaniem gry stołecznej ekipy. Od stanu 18:18 poszła punktowa seria przy zagrywkach Wilfredo Leona, która rozstrzygnęła seta (24:18). Brakujący punkt wywalczył atakiem blok-aut Mikołaj Sawicki (25:19).

Zobacz także: Turniej finałowy Pucharu Włoch siatkarek 2025. Kiedy mecze? Transmisje TV i stream online

Set numer dwa to siatkarska demolka w wykonaniu gospodarzy. Zaczęło się od punktowych zagrywek Wilfredo Leona (7:2). Goście nie byli w stanie nawiązać walki, a przewaga lublinian rosła - w pewnym momencie osiągnęła dziesięć oczek (15:5), a później po asie Marcina Komendy było 20:7. Jednostronną partię zakończył skutecznym atakiem Mikołaj Sawicki (25:11).

Początek trzeciego seta to również błysk Leona w polu serwisowym (6:2), tym razem jednak przyjezdni szybko włączyli się do walki (9:9). Gra toczyła się przy przewadze gospodarzy (12:9, 19:17), ale siatkarze Projektu odrabiali straty. To doprowadziło do emocjonującej końcówki. Zwycięsko wyszli z niej goście, którzy wykorzystali nerwowość, jaka wdarła się w szeregi lublinian. W Bartłomiej Bołądź posłał asa na wagę piłki setowej, a w kolejnej akcji siatkarze Projektu zatrzymali rywali blokiem (23:25).

Wygrana w końcówce trzeciej partii wyraźnie uskrzydliła warszawską drużynę. Po wyrównanym początku, goście wygrali serię czterech akcji, gdy w polu serwisowym pojawił się Artur Szalpuk (10:13) i od tego momentu przejęli inicjatywę. Grali skutecznie, utrzymywali przewagę (14:18) i po swojej myśli rozegrali końcówkę. Gdy Kevin Tillie zaserwował w linię (20:25), obie ekipy mogły szykować się do tie-breaka.

W pierwszych akcjach decydującego seta lepsi byli siatkarze Projektu, gospodarze odrobili jednak straty po asie Wilfredo Leona (6:6). Po ataku Jakuba Kochanowskiego goście mieli minimalną zaliczkę przy zmianie stron (7:8), ale po niej popełnili kilka błędów i to gospodarze uzyskali przewagę (11:8). To nie był jednak koniec emocji. Projekt odrobił straty (13:13), Leon wywalczył piłkę meczową dla lublinian, ale seta zwieńczyła gra na przewagi. Wojnę nerwów wygrał Projekt, a w ostatniej akcji gospodarze zaatakowali w aut (15:17). Arbiter długo jeszcze weryfikował dotknięcie siatki przez gości, ostatecznie jednak decyzja nie uległa zmianie.



Skrót meczu Bogdanka - Projekt:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (29), Mikołaj Sawicki (21), Kewin Sasak (14), Aleks Grozdanow (11) – Bogdanka; Bartłomiej Bołądź (17), Jurij Semeniuk (16), Artur Szalpuk(14), Jakub Kochanowski (12) – Projekt. MVP: Damian Wojtaszek.

Wilfredo Leon i Andrzej Wrona będą w sobotę gośćmi magazynu siatkarskiego #7Strefa. Program w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go w sobotę 8 lutego o godzinie 11.00.

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa 2:3 (25:19, 25:11, 23:25, 20:25, 15:17)

Bogdanka: Mikołaj Sawicki, Jan Nowakowski, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek. Trener: Massimo Botti.

Projekt: Artur Szalpuk, Jurij Semeniuk, Bartłomiej Bołądź, Tobias Brand, Jakub Kochanowski, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Kevin Tillie, Karol Borkowski, Andrzej Wrona. Trener: Piotr Graban.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI