Wilfredo Leon i Andrzej Wrona w Magazynie #7Strefa! Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Nie możecie tego przegapić! Wilfredo Leon i Andrzej Wrona będą gośćmi Magazynu #7Strefa. Transmisja programu w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Ten odcinek Magazynu #7Strefa będzie naprawdę wyjątkowy. Wystąpią w nim bowiem dwie wielkie gwiazdy polskiej siatkówki. Gośćmi Adriana Brzozowskiego i Jakuba Bednaruka będą Wilfredo Leon i Andrzej Wrona.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Bartosz Kurek zostanie w PlusLidze? Siatkarz zabrał głos

Leon szturmem wszedł do PlusLigi. Zawodnik reprezentacji Polski od tego sezonu występuje w barwach Bogdanki LUK Lublin. Jego pojawienie się w polskiej lidze wywołało coś, co śmiało można już nazwać "Wilfredomanią". Bilety na mecze klubu z Lublina rozchodzą się w niesamowitym tempie. To właśnie między innymi dzięki grze Leona Bogdanka LUK plasuje się obecnie w czołówce tabeli siatkarskiej ekstraklasy.

W studiu pojawi się także inna postać, której żadnemu siatkarskiemu kibicowi nie trzeba przedstawiać. Andrzej Wrona to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy. To zasługa nie tylko jego 18 lat nieprzerwanej gry w klubach PlusLigi, ale także wielu sukcesów reprezentacyjnych. Warto przypomnieć, że Wrona z kadrą Polski zdobył w 2014 roku mistrzostwo świata, a w 2019 roku sięgnął po brązowy medal Ligi Narodów. Siatkarz występujący od 2016 roku w warszawskim klubie ogłosił ostatnio, że po sezonie 2024/2025 ma zamiar zakończyć swoją bogatą karierę.

Sobotni odcinek Magazynu #7Strefa zapowiada się zatem bardzo interesująco. Na pewno nie zabraknie w nim anegdot, wspomnień i ciekawych historii zza kulis polskiej siatkówki. Nie możecie tego przegapić!

Transmisja Magazynu #7Strefa w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00 w sobotę 8 lutego.

Redakcja, Polsat Sport