Liga Mistrzów: wyniki środowych meczów 1/16 finału

W rundzie barażowej Champions League dojdzie do starcia pomiędzy Feyenoordem Rotterdam a AC Milanem. W barwach holenderskiego zespołu zagra Jakub Moder, który 20 stycznia oficjalnie opuścił Brighton & Hove Albion i podpisał kontrakt z klubem z Rotterdamu. Dla reprezentanta Polski będzie to debiut w tych rozgrywkach, co dodaje dodatkowego smaku temu spotkaniu. "De Club van het Volk" przystąpi do meczu osłabiony brakiem kluczowych zawodników – ofensywny pomocnik Calvin Stengs oraz bramkarz Justin Bijlow nie zagrają z powodu kontuzji.

Po drugiej stronie stanie utytułowany AC Milan, prowadzony przez Sergio Conceicao. Mediolańczycy mogą pochwalić się już jednym zdobytym trofeum w tym sezonie – Superpucharem Włoch, który wywalczyli po zwycięstwach nad Juventusem (2:1) i Interem Mediolan (3:2). W meczu z Feyenoordem na pewno nie zobaczymy Yunusa Musaha – Amerykanin pauzuje za czerwoną kartkę, którą otrzymał w ostatnim spotkaniu fazy ligowej.

Emocji nie zabraknie również w innych starciach. W Glasgow dobrze dysponowany Celtic podejmie Bayern Monachium, a w Monako klub Radosława Majeckiego – AS Monaco – zmierzy się z portugalską SL Benficą.

Wyniki:

Club Brugge - Atalanta Bergamo 2:1 (1:1)

Bramki: Ferran Jutgla 15, Gustaf Nilsson 90+4 (rzut karny) - Mario Pasalic 41

Celtic Glasgow - Bayern Monachium (21:00)

Feyenoord Rotterdam - AC Milan (21:00)

AS Monaco - SL Benfica (21:00)

ŁO, Polsat Sport