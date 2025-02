Gdzie oglądać czwartkowe mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji?

W czwartkowy wieczór Jagiellonia Białystok rozpoczyna walkę w barażach o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Rywalem mistrza Polski będzie Backa Topola. Pierwszy mecz odbędzie się w Serbii. To jednak tylko wstęp do emocji, które czekają nas tego samego dnia w czasie rywalizacji w Lidze Europy i Lidze Konferencji.

Niezwykle emocjonująco zapowiada się starcie FC Porto i AS Roma. Dwie znane europejskie marki toczą zaciętą rywalizację na zapleczu Ligi Mistrzów i chcą sięgnąć po najwyższy triumf. Ponadto zobaczymy jeszcze takie mecze jak FC Midtjylland - Real Sociedad czy AZ Alkmaar - Galatasaray.

Plan transmisji meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji - 13.02:

17:00 - Studio Ligi Konferencji UEFA (Polsat Sport Premium 1)



18:35 - Liga Konferencji UEFA: TSC Backa Topola - Jagiellonia Białystok (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)



18:35 - Liga Europy: Fenerbahce - Anderlecht (Polsat Sport Premium 2)



18:35 - Liga Europy: FC Midtjylland - Real Sociedad (Polsat Sport Premium 3)



18:35 - Liga Europy: Royale Union Saint-Gilloise - Ajax Amsterdam (Polsat Sport Premium 4)



18:35 - Liga Europy: Ferencvaros - Viktoria Pilzno (Polsat Sport Premium 5)



18:35 - Liga Konferencji: Vikingur Rejkyavik - Panathinaikos AO (Polsat Sport Premium 6)



20:40 - Studio Ligi Konferencji UEFA (Polsat Sport Premium 1)



20:50 - Liga Europy: FC Porto - AS Roma (Polsat Sport Premium 2)



20:50 - Liga Europy: Paok FC - FCSB (Polsat Sport Premium 3)



20:50 - Liga Europy: AZ Alkmaar - Galatasaray (Polsat Sport Premium 4)



20:50 - Liga Konferencji: KAA Gent - Real Betis (Polsat Sport Premium 5)



20:50 - Liga Konferencji: FC Kopenhaga - FC Heidenheim (Polsat Sport Premium 6)



23:30 - Magazyn Ligi Konferencji UEFA (Polsat Sport Premium 2)

PI, Polsat Sport