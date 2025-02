Liga Konferencji: Z kim mogą zagrać Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok?

Legia Warszawa zajęła siódme miejsce w fazie ligowej, więc wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału. To oznacza, że nie musiała rywalizować w fazie play off. Podopieczni Goncalo Feio swojego rywala poznają podczas piątkowego losowania.

Legia może trafić na Jagiellonię Białystok lub Molde.

Z kolei białostoczanie zajęli dziewiąte miejsce w fazie ligowej, więc musieli walczyć fazie play off. Jagiellonia ograła w dwumeczu TSC Backę Topolę (3:1 i 3:1) i zapewniła sobie udział w 1/8 finału.

Jagiellonia może trafić w piątkowym losowaniu na Legię Warszawa lub Cercle Brugge.

Drabinka Ligi Konferencji:

Betis/FC Kopenhaga - Chelsea/Vitoria Guimaraes

Jagiellonia Białystok/Molde - Legia Warszawa/Cercle Brugge

NK Celje/Pafos - Djurgardens/FC Lugano

Panathinaikos/Borac Banja Luka - Fiorentina/Rapid Wiedeń

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 6 marca, a rewanże - 13 marca.

Liga Konferencji: Losowanie fazy play-off. Transmisja TV i stream online

Transmisja losowania Ligi Konferencji w piątek 21 lutego od 14:00 w Polsacie Sport Premium 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.