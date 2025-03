Rewolucja w piłce nożnej! Zmiany wejdą w życie już w przyszłym sezonie

Do rewolucyjnej zmiany w przepisach gry w piłkę nożną dojdzie już od sezonu 2025/2026 (a w przypadku Klubowych Mistrzostw Świata już od tego roku). Nową zasadę zatwierdzono w sobotę (1 marca) podczas 139. zebrania Międzynarodowej Rady Piłkarskiej.

Jak podaje hiszpański "Sport", od przyszłego sezonu sędziowie mają dużo bardziej restrykcyjnie podchodzić do przetrzymywania piłki przez bramkarzy. Dotychczas golkiper mógł mieć futbolówkę w rękach przez 6 sekund, jednak w praktyce był to martwy przepis, ponieważ sędziowie niezwykle rzadko karali bramkarzy za przekroczenie tego czasu.

W myśl nowych przepisów golkiper będzie mógł teraz przetrzymywać piłkę przez 8 sekund, ale arbiter będzie zobowiązany do ścisłego przestrzegania tego czasu. Sędziowie będą na palcach (podobnie jak np. w futsalu) odliczali, jak długo golkiper ma piłkę w rękach, a przekroczenie 8 sekund będzie wiązało się z przyznaniem przeciwnikom rzutu rożnego.

Podczas 139. zebrania Międzynarodowej Rady Piłkarskiej zatwierdzono również inne przepisy. Za dotknięcie opuszczającej boisko piłki przez członka sztabu szkoleniowego lub zawodnika, który nie przebywa na murawę, będzie dyktowany rzut wolny pośredni.

Wśród zasad, które póki co nie zyskały przychylności Rady, znalazł się przepis o spalonym na mocy tak zwanego prawa Wengera. Były szkoleniowiec Arsenalu postulował, by ofsajd odgwizdywany był dopiero wówczas, gdy atakujący byłby całym ciałem za ostatnim obrońcą. Francuz przekonywał, że taka zmiana faworyzowałaby napastników i sprzyjała bardziej ofensywnej grze. Przepis ten został jednak odrzucony, więc w kwestii spalonego póki co nic się nie zmieni.

Do dalszych dyskusji przesunięto natomiast kwestię wprowadzenia nowego, tańszego systemu analizy wideo, który nie wymagałby - tak jak obecny VAR - dodatkowego pomieszczenia i dwóch obsługujących go sędziów.