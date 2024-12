Oni nie wystąpią w Ekstraklasie! Nowe przepisy niosą ze sobą zmiany

Na początku listopada 2024 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił Ustawę, która modyfikuje procedurę zgłaszania zawodników do gry. Zmiany czekają wszystkie kluby. Już teraz trzeba się na nie przygotować, aby niczego nie przegapić.

Uchwała wprowadzająca zmiany



W ciągu ostatnich lat regularnie dochodziło do zmian w zasadach zgłaszania zawodników i uprawniania ich do gry w piłkarskiej Ekstraklasie. Nowe modyfikacje w tym obszarze wchodzą w życie już 1 stycznia 2025 roku. Czy kluby są na nie przygotowane? Jak to wygląda w praktyce?

Znaczenie ma tu dokument, który Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił 5 listopada 2024 roku. To Uchwała nr XI/154 w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy. Weszła w życie już 5 listopada 2024 roku, jednak faktycznie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

To na klubach spoczywa obowiązek dokładnego wypełniania dokumentów w systemie Extranet. Dotyczy to wniosków o uprawnienie zawodników na listy A i B dla klubów Ekstraklasy. Do wniosku o rejestrację zawodnika należy dołączyć stosowne załączniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

· kontrakt,

· oświadczenie antykorupcyjne,

· umowa transferowa (jeżeli występuje).

Kontrakt i oświadczenie antykorupcyjne należy dostarczyć do PZPN-u w terminie do siedmiu dni od ich podpisania, przy czym kontrakt musi znajdować się w zamkniętej i opisanej kopercie. Ta sama procedura dotyczy wszelkich zmian kontraktowych oraz aneksów.

Ci zawodnicy nie zagrają w Ekstraklasie



Uchwała wskazuje na to, że zawodnicy potwierdzani przez okręgowe związki piłki nożnej nie będą dopuszczani do gry w rozgrywkach Ekstraklasy. Dotyczy to piłkarzy rejestrowanych od sezonu 2015/2016. Tym samym kluby muszą zweryfikować swoje listy zgłoszeniowe i wprowadzić niezbędne korekty. W przeciwnym razie wybrani zawodnicy nie będą mogli zagrać w meczu, a ich wystawienie może skutkować walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.

Wyjątek stanowią gracze zgłaszani przez okręgowe związki piłki nożnej, jeżeli te wydały odrębną uchwałę w tym zakresie. Wówczas obowiązkowe jest przedstawienie kopii tej uchwały w PZPN-ie.

Limity i miejsca na liście A



Podjęta uchwała wskazuje również na limity piłkarzy na liście A oraz na miejsca, które muszą oni zajmować. Zgodnie z tym dokumentem na liście może być maksymalnie 25. zawodników w trakcie jednego sezonu. Do tego:

· na miejscach 18-22 muszą znajdować się zawodnicy, którzy szkoleni byli w Polsce (w klubach zrzeszonych w PZPN-ie),

· na miejscach 23-25 zawodnicy szkoleni w danym klubie Ekstraklasy,

· miejsca 1-17 przeznaczone są dla dowolnych zawodników.

Na liście B mogą znajdować się zawodnicy urodzeni 1 stycznia 2003 roku i później, w tym pięciu zawodników innej narodowości i nieszkolących się w danym klubie. Szczegółowo o tych zmianach informuje portal Prawo Sportowe. Kluby, które przegapią te zmiany, mogą znaleźć się w podbramkowej sytuacji.

Polsat Sport