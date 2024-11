Piłka nożna przeszła prawdziwą ewolucję. Aż ciężko w to uwierzyć

Piłka nożna to zdecydowanie najpopularniejszy sport w Europie i trudno z tym polemizować. Kwestia ta dotyczy również Polski. Początki tego sportu sięgają XIX wieku. Na przestrzeni blisko 200. lat przeszedł on prawdziwą ewolucję. Oto kluczowe momenty w historii piłki nożnej.

Pierwsze drużyny piłkarskie i zasady piłki nożnej



Zgodnie z przekazami historycznymi pierwszą drużyną piłkarską założoną na świecie był zespół szkolny z Aldenham z okolic Londynu. Dokładnie w 2025 roku minie 200 lat od tej chwili. Dla porównania, najstarszym klubem piłkarskim w Polsce jest Cracovia, która została założona 13 czerwca 1906 roku.

Kolejnym ważnym momentem w historii piłki nożnej było spisanie oficjalnych zasad, co stało się w Anglii, dokładnie w 1848 roku. To studenci uczelni w Cambridge usystematyzowali stare i przygotowali nowe wytyczne. Do dziś znane są one jako Cambridge Rules.

Pierwszy narodowy związek piłkarski

Minęło kilkanaście lat od tamtej chwili i założono pierwszy narodowy związek piłki nożnej. Dokładnie 1 grudnia 1863 roku powstał Football Association (FA), czyli Związek Piłki Nożnej w Anglii. W trakcie zjazdu założycielskiego spisano również kolejne, odświeżone przepisy piłkarskie – tym razem zostały skodyfikowane przez studentów Oksfordu.

Założenie FIFA



W 1904 roku powstała międzynarodowa organizacja piłkarska FIFA. Państwami założycielami były:

· Belgia,

· Dania,

· Francja,

· Hiszpania,

· Holandia,

· Niemcy,

· Szwajcaria,

· Szwecja.

Przełomowe przepisy w piłce nożnej



Mijały kolejne lata, a w piłce nożnej pojawiały się kolejne przełomowe przepisy:

· w 1865 roku ustanowiono pozycję stałego bramkarza,

· rok później (1866) spisano przepis o pozycji spalonej,

· w 1887 doszło do kolejnego przełomu, umożliwiono podawanie piłki do przodu oraz w bok. Dlaczego to ważne? Bo wcześniej w rozgrywkach podawano tylko do tyłu, co przypominało rugby,

· w 1869 roku ustanowiono wrzut piłki ręką z autu

· w 1870 zatwierdzono przepis o tym, że na boisku w jednej drużynie może przebywać maksymalnie 11. sportowców.

W kolejnych dekadach przepisy ewoluowały do tego, co obowiązuje obecnie, w 2024/2025 roku.

Debiut na igrzyskach olimpijskich i historyczne mistrzostwa świata



Dość szybko piłka nożna zadebiutowała na igrzyskach olimpijskich. Miało to miejsce w 1900 roku podczas imprezy odbywającej się w Paryżu. Wówczas rozegrano turniej, który miał jeszcze status nieoficjalny. Osiem lat później mecze weszły do programu igrzysk olimpijskich jako oficjalna dyscyplina, a historycznymi złotymi medalistami zostali Brytyjczycy.

Pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej rozegrano natomiast w 1930 roku w Urugwaju. W turnieju najlepsi okazali się gospodarze. W wielkim finale pokonali 4:2 Argentynę i zostali pierwszym mistrzem świata w historii. Do tej pory najwięcej triumfów w historii mają Brazylijczycy. Mistrzami świata zostawali pięć razy. Ostatni triumf miał miejsce w 2002 roku.