Porażka Djokovicia w Indian Wells! Tak źle nie było od siedmiu lat

Novak Djoković rozpoczął serię zmagań w ramach "Sunshine Double". Rozstawiony z "6" tenisista w pierwszej fazie Indian Wells miał wolny los, natomiast w 1/32 finału mierzył się z Boticem van de Zandschulpem.

Już od początku wydarzenia na korcie nie układały się po myśli Serba. Pierwsza partia bardzo pewnie - 6:2 - padła łupem Holendra. W drugiej części gry Djoković przejął inicjatywę i doprowadził do wyrównania, ale na nic się to nie zdało. Decydująca odsłona rywalizacji należała do van de Zandschulpa, który tym samym awansował do trzeciej rundy Indian Wells. Tam jego przeciwnikiem będzie Francisco Cerundolo.

Ostatnie tygodnie z pewnością nie napawają optymizmem 37-letniego Djokovicia. Co prawda, podczas wielkoszlemowego Australian Open dotarł do półfinału, ale później - w Dubaju - odpadł już w pierwszym meczu z Matteo Berrettinim. Sytuacja powtórzyła się teraz w Kalifornii.

Tak źle nie było od bardzo dawna. Poprzednio Serb przegrał trzy spotkania z rzędu w 2018 roku. Od tamtego momentu minęło dokładnie sześć lat, 11 miesięcy i 16 dni. Djokoviciowi w ostatnim czasie nie pomaga też zdrowie. Często doskwierają mu mniejsze lub większe urazy, a sam tenisista nie odnosi już tak spektakularnych wyników, jak w przeszłości.

Botic van de Zandschulp - Novak Djoković 6:2, 3:6, 6:1