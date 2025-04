Pajor znów to zrobiła, Hiszpanie nie mają wątpliwości. "Właśnie po to przyszła"

W spotkanie lepiej weszły zawodniczki Barcelony. To one od razu przejęły inicjatywę, a pierwsze efekty odważnych poczynań przyszły już w dziewiątej minucie. Ręką w polu karnym zagrała Nathalie Bjorn, a sędzia Katalin Kulcsar po analizie VAR wskazała na "wapno". Do jedenastki podeszła Alexia Putellas, jednak uderzyła fatalnie - bez siły i w środek, a Hannah Hampton odbiła piłkę nogami. Na tablicy wyników wciąż było więc 0:0.

Sprawy w swoje ręce musiała wziąć Ewa Pajor. W 35. minucie Polka otworzyła wynik, pokonując w sytuacji sam na sam bramkarkę Chelsea. Rezultat 1:0 utrzymał się do przerwy. Więcej goli padło w drugiej połowie - skończyło się na 4:1 dla Barcelony.



"Alexia przejęła piłkę i podała perfekcyjnie do Pajor, która pokonała Hampton strzałem w róg bramki. Właśnie po to przyszła do Barcelony" - zachwycali się polską napastniczką dziennikarze "Sportu".



"Po półgodzinie gry Alexia Putellas posłała piłkę do Pajor, która jako świetny killer nie zawiodła" - czytamy z kolei w "Marce".



"Spisała się bezbłędnie w sytuacji sam na sam i zagwarantowała Barcelonie prowadzenie" - to ocena w dzienniku "AS".



"Zakończenie historii, gdy polska zawodniczka kontroluje piłkę i wjeżdża pod bramkę, jest znane od zawsze" - podsumowało "Mundo Deportivo".



Rewanż odbędzie się 27 kwietnia w Londynie.