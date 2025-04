Przed reprezentacją Polski walka o powrót do elity. W Rumunii Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno z gospodarzami, Japonią, Włochami, Ukrainą oraz Wielką Brytanią. Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, najgorsza spadnie do Dywizji IB.

Turniej zostanie rozegrany w dniach 27 kwietnia – 3 maja w miejscowości Sfantu Gheorghe.

Transmisje wszystkich meczów mistrzostw świata Dywizji IA na sportowych antenach Polsatu.

Terminarz hokejowych MŚ Dywizji IA. Kiedy gra Polska?

Niedziela, 27 kwietnia

Japonia – Włochy 12:30

Ukraina – Wielka Brytania 16:00

Rumunia – Polska 19:30