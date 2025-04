Dla obu drużyn będzie to szansa na wywalczenie pierwszego trofeum w tym sezonie. Pikanterii spotkaniu dodaje również zamieszanie, do którego doszło w przededniu starcia. "Królewscy" nie pojawili się na przedmeczowej konferencji prasowej oraz nie wzięli udziału w oficjalnym treningu. Wszystko zaczęło się od materiałów publikowanych w oficjalnej telewizji klubowej Realu. Były one krytyczne wobec pracy sędziów. Arbitrzy nie kryli oburzenia i zapowiedzieli "drastyczniejsze działania" wobec presji nakładanej na nich przez kluby.

ZOBACZ TAKŻE: Moder z asystą! Kolejny świetny mecz Polaka

Przedstawiciele Realu odebrali to jako atak w ich stronę. Madrytczycy mieli domagać się zmiany składu sędziowskiego na sobotnie El Clasico. Jakby tego było mało, samo rozegranie meczu stanęło pod znakiem zapytania. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i mecz odbędzie się zgodnie z planem.

Będzie to 260. El Clasico. Aktualnie więcej zwycięstw ma Real - 105. "Duma Katalonii" zaś ma na koncie 102 wygrane. 52 razy w starciach obu zespołów padały remisy. Jak będzie tym razem? Jaką rolę w tej potyczce odegra bramkarz Barcelony Wojciech Szczęsny? Przypomnijmy, że na boisku nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim spotkaniu ligowym nabawił się kontuzji.

Finał Pucharu Króla: FC Barcelona - Real Madryt. Kiedy El Clasico? O której godzinie?

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 26 kwietnia o godzinie 22:00.

mtu, Polsat Sport