Wymarzony początek mistrzostw świata! Polscy hokeiści pokonali gospodarzy

Polacy udanie rozpoczęli swoje pierwsze starcie w mistrzostwach. W 7. minucie meczu Olaf Bizacki zagrał do Alana Łyszczarczyka, a ten ruszył z kontrą. Mógł podawać, ale zdecydował się na strzał i precyzyjnym uderzeniem umieścił krążek w bramce gospodarzy.

To było jedyne trafienie w pierwszej tercji, choć obie ekipy miały okazje do zmiany wyniku. W 10. i 14 minucie Polacy mogli podwyższyć wynik, ale Attila Adorjan wyszedł obronną ręką z tych sytuacji. Atakowali również Rumuni, skutecznie interweniował jednak John Murray.

Drugą tercję Polacy zaczęli ze sporym animuszem. Na bramkę rywali ruszył Patryk Krężołek, później rumuński bramkarz wykazał się przy strzale Łyszczarczyka. Później znów akcja zawodnika GKS Tychy, nieprzepisowo zatrzymał go Huba Bors i za to przewinienie jako pierwszy w tym meczu powędrował na ławkę kar.

W 28. minucie Damian Tyczyński zaskoczył rumuńskiego bramkarza strzałem z dystansu i podwyższył na 2:0. Asystował mu w tej sytuacji Mateusz Bryk.

Polacy nadal przeważali, ale w 35. minucie gospodarze zdobyli kontaktową bramkę. Roberto Gliga uderzył płasko i krążek wpadł do polskiej bramki między parkanami Murraya.

Od początku trzeciej tercji inicjatywa należała do gości. Strzał Krzysztofa Maciasia obronił Adorjan, a w 47. minucie Patryk Krężołek trafił w poprzeczkę. Kolejne zamieszanie pod rumuńską bramką również nie przyniosło gola, a w 50. minucie Łyszczarczyk przejął krążek pod bramką rywali, ale uderzył obok słupka.

Polacy przetrzymali grę w osłabieniu, a chwilę później wykorzystali grę w przewadze. Po asyście Damiana Tyczyńskiego, stojąc blisko bramki Patryk Krężołek uderzył pod górę i posłał krążek pod poprzeczkę bramki i zdobył trzeciego gola dla Polski.

Rumuni chcieli odrobić straty, ryzykowali - zdjęli bramkarza, co bezlitośnie wykorzystali reprezentanci Polski. W 59. minucie, po zagraniu Kamila Sadłochy, formalności dopełnił Alan Łyszczarczyk, posyłając krążek do pustej bramki. To trafienie ustaliło wynik spotkania na 1:4 i przypieczętowało wygraną gości.

Najlepszym zawodnikiem meczu w polskiej reprezentacji wybrany został Bartosz Ciura. W pokonanej drużynie wyróżniony został Patrik Imre.

Skrót meczu Rumunia - Polska:



Mistrzostwa świata Dywizji 1A są rozgrywane w Sfantu Gheorghe w Rumunii. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny, a ostatnia spadnie do Dywizji 1B. Kolejnymi rywalami reprezentacji Polski będą: Japonia (28 kwietnia), Włochy (30 kwietnia), Ukraina (1 maja) oraz Wielka Brytania (3 maja).

Rumunia – Polska 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Bramki: 0:1 Alan Łyszczarczyk (6.43), 0:2 Damian Tyczyński (27.52), 1:2 Roberto Gliga (34.29), 1:3 Patryk Krężołek (54.16), 1:4 Alan Łyszczarczyk (58.11).

Polska: John Murray – Olaf Bizacki, Bartosz Ciura, Patryk Krężołek, Dominik Paś, Paweł Zygmunt – Mateusz Bryk, Karol Biłas, Bartłomiej Jeziorski, Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk – Michał Naróg, Kamil Górny, Krystian Dziubiński, Damian Tyczyński, Kamil Sadłocha – Mateusz Zieliński, Jakub Wanacki, Krzysztof Maciaś, Mikołaj Syty, Mateusz Gościński.

Kary: Polska – 2; Rumunia – 4 minuty.