Hit transferowy z udziałem Amerykanina! Taka informacja dzień po mistrzostwie

Ziraat Bankasi Ankara we wtorek zwyciężył trzeci mecz finałowy z Galatasaray i tym samym został mistrzem kraju. Za ekipą ze stolicy Turcji świetny sezon, ponieważ podopieczni Mustafy Kavaza triumfowali także w drugich co do ważności europejskich rozgrywkach - Pucharze CEV - pokonując w decydującym dwumeczu Asseco Resovię Rzeszów.

Jedną z gwiazd Ziraatu był Matthew Anderson. Amerykanin, który może grać jako przyjmujący i atakujący, opuszcza jednak klub z Ankary. 38-latek za sprawą mediów społecznościowych poinformował, że Turcję zamienia na Japonię. Jego kolejną ekipą będzie bowiem Osaka Sakai Blazers.

"Mój czas tutaj dobiegł końca. Ludzie nie zawsze będą pamiętać, co zrobiłeś, ale raczej to, jak sprawiłeś, że się poczuli! Dziękuję klubowi, personelowi, fanom, moim kolegom z drużyny i wreszcie ludziom poza boiskiem, którzy zaakceptowali mnie i moją rodzinę jako jednego ze swoich! Kolejna przygoda czeka mnie w Sakai, ale najpierw trochę bardzo potrzebnego czasu dla najbliższych" - napisał Anderson.

Anderson w tym sezonie przeważnie występował na pozycji przyjmującego. Można zatem powiedzieć, że w przyszłej kampanii zastąpi go Tomasz Fornal. Od wielu miesięcy mocno spekuluje się, że to właśnie Ziraat będzie nowym klubem reprezentanta Polski po Jastrzębskim Węglu.