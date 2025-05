Gwiazdy zagrają w Berlinie! Specjalne zaproszenia dla Raducanu i Osaki. Co ze Świątek?

Zawody rangi WTA 500 w Berlinie to jeden z przystanków przed docelowym w tej części sezonu Wimbledonem. Okres gry na nawierzchni trawiastej jest bardzo krótki, a między wielkoszlemowymi Roland Garros a Wimbledonem nie ma wiele czasu na przygotowania do drugiej z tych imprez.

Organizatorzy zmagań w stolicy Niemiec potwierdzili listę startową. Na zielonym dywanie w ramach Berlin Tennis Open zaprezentują się gwiazdy światowego tenisa. Udział w turnieju wezmą bowiem między innymi liderka rankingu Aryna Sabalenka, druga rakieta globu Coco Gauff czy trzecia Jessica Pegula.

Ba, na obiektach Rot-Weiss Tennis Club zaprezentuje się cała obecnie najlepsza dziesiątka listy WTA z wyjątkiem... Igi Świątek. Polka do Wimbledonu przygotowywać się będzie w innym miejscu. Raszynianka wybrała bowiem pięćsetkę w Bad Homburg, która rozpocznie się 22, a zakończy 28 czerwca.

Władze zawodów w Berlinie ogłosiły również dzikie karty. Te otrzymały starające się wrócić od dłuższego czasu do optymalnej dyspozycji triumfatorka US Open 2021 Emma Raducanu czy czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Australian Open 2019, 2021 i US Open 2018, 2020) Naomi Osaka. Specjalną przepustkę otrzymała również reprezentantka gospodarzy Eva Lys.

Lista startowa turnieju w Berlinie (WTA 500 / 16-22.06.2025 / stan na 21 maja):

1. Aryna Sabalenka (WTA: 1.)

2. Coco Gauff (WTA: 2.)

3. Jessica Pegula (WTA: 3.)

4. Jasmine Paolini (WTA: 4.)

5. Mirra Andriejewa (WTA: 6.)

6. Madison Keys (WTA: 7.)

7. Qinwen Zheng (WTA: 8.)

8. Emma Navarro (WTA: 9.)

9. Paula Badosa (WTA: 10.)

10. Diana Sznajder (WTA: 11.)

11. Jelena Rybakina (WTA: 12.)

12. Elina Switolina (WTA: 13.)

13. Karolina Muchova (WTA: 14.)

14. Belinda Bencic (WTA: 15. - PR)

15. Amanda Anisimova (WTA: 16.)

16. Daria Kasatkina (WTA: 17.)

17. Donna Vekić (WTA: 18.)

Dzikie karty:

1. Emma Raducanu (WTA: 43.)

2. Naomi Osaka (WTA: 49.)

3. Eva Lys (WTA: 59.)