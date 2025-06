Allianz Arena w Monachium będzie areną pierwszego meczu półfinałowego piłkarskiej Ligi Narodów. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu, faworyzowani Niemcy zmierzą się z Portugalią.

Podopieczni Juliana Nagelsmanna do półfinału awansowali eliminując w ćwierćfinałowym dwumeczu Włochy. W Mediolanie Niemcy wygrali 2:1, a w Dortmundzie padł remis 3:3. Niemcy w spotkaniu z Portugalią będą sobie musieli poradzić bez nieobecnych Jamala Musiali, Serge’a Gnabry’ego i Kaia Havertza, ale mimo to są faworytami środowego meczu.

Portugalczycy z Cristiano Ronaldo na czele liczą na zdecydowanie lepsze spotkanie, niż w ćwierćfinałowych potyczkach z reprezentacją Danii. Podopieczni trenera Roberto Martineza z nawiązką odrobili wprawdzie straty z pierwszego, przegranego 0:1 w Danii ćwierćfinału wygrywając u siebie 5:2, ale gra zawodników z Półwyspu Iberyjskiego pozostawiała wiele do życzenia. Dziś poprzeczka wędruje zdecydowanie wyżej i Portugalczycy będą musieli wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, by awansować do wielkiego finału Ligi Narodów.

