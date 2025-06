Polski klub siatkarski ogłosił transfer! Triumfator Ligi Mistrzów wraca po ośmiu latach

Przemysław Stępień (rocznik 1994) gra na pozycji rozgrywającego. Największe sukcesy odnosił w klubie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, gdzie pełnił rolę zmiennika. Na przestrzeni czterech sezonów (2018–20, 2022–24) sięgnął po mistrzostwo Polski (2019), wicemistrzostwo (2023), dwa Puchary Polski (2019, 2023), Superpuchar (2023) i wygrał Ligę Mistrzów (2023). Grał też w klubach Trefl Gdańsk (2010–17), Dafi Społem Kielce (2017–18), Indykpol AZS Olsztyn (2020–21) oraz Cuprum Lubin (2021–22).

W ostatnim sezonie reprezentował barwy Cuprum Stilonu Gorzów i pojawił się na boisku w 26 meczach PlusLigi. W ekstraklasie siatkarzy zadebiutował w sezonie 2012/13 w barwach Lotosu Trefl Gdańsk. Rozegrał już trzynaście sezonów i wystąpił łącznie w 275 meczach.

Stępień do Trefla trafił jako nastolatek. W barwach gdańskiego klubu występował przez siedem lat, sięgając w 2015 roku po Superpuchar Polski, Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. Zanim dołączył do pierwszej drużyny, przez trzy lata rozwijał się w grupach młodzieżowych gdańskiego zespołu - rok jako kadet i dwa lata w juniorach.

– Przemek to kolejny zawodnik powracający do Gdańska. Zawodnik, który świetnie odnajduje się w każdej drużynie - ceniony nie tylko za swoje umiejętności siatkarskie, ale również za charakter i profesjonalne podejście do pracy – powiedział trener Trefla Mariusz Sordyl.

– Bardzo się cieszę, że po ośmiu latach wracam do Gdańska - do klubu, w którym stawiałem pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce, i do miasta, które jest nie tylko atrakcyjne do życia, ale dla mnie osobiście wyjątkowe, bo czuję się tu jak w domu. To ogromna radość, że ponownie założę koszulkę Trefla i zagram przed gdańskimi kibicami, którzy zawsze tworzyli niesamowitą atmosferę. Wierzę, że razem z drużyną stworzymy coś wyjątkowego i dostarczymy naszym fanom wielu emocji oraz powodów do dumy. Przede mną nowy rozdział w dobrze znanym miejscu - nie mogę się już doczekać, aż znów wybiegnę na boisko w ERGO ARENIE – stwierdził Przemysław Stępień, cytowany przez klubowe media.

Piotr Nowakowski, Joseph Worsley, Damian Schulz oraz Damian Kogut to zawodnicy, których pozyskanie wcześniej ogłosił Trefl. Ważne kontrakty z klubem nadal mają Aliaksei Nasevich, Paweł Pietraszko, Moustapha M’Baye, Piotr Orczyk, Rafał Sobański, Voitto Koykka i Fabian Majcherski.