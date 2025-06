UFC w Baku: Karta walk gali z udziałem Klaudii Syguły

Dla Syguły będzie to drugi występ w największej organizacji MMA na świecie. W debiucie Polka przegrała przed czasem z Melissą Mullins. W Baku zawodniczka trenująca w Ankos MMA zmierzy się z Iriną Alekseevą.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Polak w UFC? Jego wpis mówi wszystko

Rosjanka również ma na koncie porażkę z Mullins, ale wcześniej udało jej się udanie rozpocząć przygodę w UFC, zwyciężając ze Stephanie Egger. Polka do tego pojedynku przygotowywała się w American Top Team, gdzie pomagała jej m.in. Karolina Kowalkiewicz.

Walką wieczoru sobotniej gali będzie starcie dwóch czołowych półciężkich, którzy w ostatnim mierzyli się z Alexem Pereirą w walce mistrzowskiej. Obaj przegrali przed czasem. W co main evencie były rywal Mateusza Gamrota, Rafael Fiziev zmierzy się z Ignacio Bahamondesem.

Karta walk gali UFC w Baku:

Walka wieczoru

205 lb: Jamahal Hill (12-3) vs Khalil Rountree Jr. (13-6)

Karta główna

155 lb: Rafael Fiziev (12-4) vs Ignacio Bahamondes (17-5)

265 lb: Curtis Blaydes (18-5) vs Rizvan Kuniev (13-2-1)

155 lb: Myktybek Orolbai (13-2-1) vs Tofiq Musayev (22-5)

155 lb: Nazim Sadykhov (10-1-1) vs Nikolas Motta (15-5)

145 lb: Muhammad Naimov (12-3) vs Bogdan Grad (15-2)

Karta wstępna

170 lb: Seokhyeon Ko (11-2) vs Oban Elliott (12-2)

185 lb: Ismail Naurdiev (24-7) vs Jun Yong Park (18-6)

135 lb: Darya Zheleznyakova (9-2) vs Melissa Mullins (7-1)

135 lb: Irina Alekseeva (5-2) vs Klaudia Syguła (6-2)

125 lb: Tagir Ulanbekov (16-2) vs Azat Maksum (15-1)

265 lb: Mohammed Usman (10-4) vs Hamdy Abdelwahab (4-0)

Gala UFC w Baku z walką Klaudii Syguły w sobotę od godziny 19.00 w Polsacie Sport 2 oraz od 21.00 w Polsacie Sport 1.

IM, Polsat Sport