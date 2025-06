Zmienił klub i trafi do Zawiercia! "To zaufany człowiek trenera Winiarskiego"

Dominik Posmyk do Zawiercia przenosi się z Trefla Gdańsk. Był związany z tym klubem przez sześć lat - najpierw w roli statystyka, następnie jako asystent szkoleniowca.

Swą karierę rozpoczynał jako statystyk w UMKS MOS Wola Warszawa w 2014 roku. Później pracował w PGE Skrze Bełchatów gdzie pełnił rolę statystyka i team menagera; był również drugim trenerem rezerw Skry. Współpracował też z reprezentacją Polski Polska U17 siatkarek, a od 2022 roku jest w sztabie kadry Niemiec siatkarzy. W Aluron CMC Warcie Posmyk będzie pełnił rolę asystenta trenera Michała Winiarskiego.

– Nasz klub w kolejnym sezonie ponownie będzie walczył na kilku siatkarskich frontach. W związku z tym wspólnie z Michałem Winiarskim uznaliśmy, że do profesjonalnego przygotowania drużyny pod względem taktycznym będziemy potrzebować większej "mocy obliczeniowej" w postaci dodatkowej osoby w sztabie analitycznym – powiedział prezes Kryspin Baran.

– Zdecydowaliśmy się na zatrudnienie świetnego specjalisty, jakim bez wątpienia jest Dominik Posmyk. To także zaufany człowiek trenera Winiarskiego, z którym pracował w Treflu Gdańsk oraz reprezentacji Niemiec. Jestem przekonany, że jego umiejętności i doświadczenie pozwolą nam na jeszcze lepsze przygotowanie zespołu do kolejnych wyzwań – dodał.

– Dołączenie do drużyny Jurajskich Rycerzy to nie tylko wielki zaszczyt, ale też duża odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę, z tego w jakim miejscu się znalazłem oraz jakie są w nim wymagania i standardy pracy. Z każdym kolejnym sezonem klub jest coraz lepszy pod każdym względem i staje się przykładem dla innych. Wokół niego zgromadzeni są niesamowici kibice, którzy zawsze wspierają swój zespół, ale również wywierają presję na przeciwniku i pomagają osiągnąć sukces. Jestem na to gotowy i z niecierpliwością czekam na wspólną pracę – stwierdził Dominik Posmyk, cytowany przez stronę klubu.

