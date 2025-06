UFC Baku: Hill - Rountree Jr. Syguła - Alekseeva. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

W walce wieczoru dojdzie do starcia czołowych zawodników kategorii półciężkiej. Były mistrz dywizji do 93 kilogramów, zajmujący aktualnie 4. miejsce w rankingu - Jamahal Hill (MMA 12-3, 7 KO) - zmierzy się z 7. w zestawieniu zawodników kategorii półciężkiej Khalilem Rountree Juniorem (MMA 13-6, 9 KO).

ZOBACZ TAKŻE: W końcu! Matuesz Rębecki wróci do oktagonu UFC. Znamy rywala

W co-main evencie zmierzą się 11. w rankingu dywizji lekkiej Rafael Fiziev (MMA 12-4, 8 KO, 1 SUB) i Ignacio Bahamondes (MMA 17-5, 11 KO, 2 SUB). Na karcie głównej znalazł się również ciekawie zapowiadający się pojedynek w kategorii ciężkiej. Curtis Blaydes (MMA 18-5, 13 KO) skrzyżuje rękawice z wszechstronnym Rizvanem Kunievem (MMA 13-2-1, 6 KO, 3 SUB).

Trzecim pojedynkiem karty wstępnej będzie walka powracającej do rywalizacji po ponad ośmiu miesiącach przerwy Klaudii Syguły (MMA 6-2, 2 KO, 1 SUB) z Iriną Alekseevą (MMA 5-2, 1 KO, 2 SUB). Dla Polki będzie to druga walka w największej organizacji MMA na świecie. W listopadowym debiucie Syguła musiała uznać wyższość Melissy Mullins, z którą przegrała przez TKO w drugiej rundzie. Walka Syguły z Alekseevą rozpocznie się około godziny 19:00.

Karta główna (21:00):

205 lb: Jamahal Hill (12-3) vs. Khalil Rountree Jr. (13-6)

155 lb: Rafael Fiziev (12-4) vs. Ignacio Bahamondes (17-5)

265 lb: Curtis Blaydes (18-5) vs. Rizvan Kuniev (13-2-1)

155 lb: Tofiq Musayev (22-5) vs. Myktybek Orolbai (13-2-1)

155 lb: Nazim Sadykhov (10-1-1) vs. Nikolas Motta (15-5)

145 lb: Muhammad Naimov (12-3) vs. Bogdan Grad (15-2)

Karta wstępna (18:00)

170 lb: Seokhyeon Ko (11-2) vs. Oban Elliott (12-2)

185 lb: Ismail Naurdiev (24-7) vs. Jun Yong Park (18-6)

135 lb: Darya Zheleznyakova (9-2) vs. Melissa Mullins (7-1)

135 lb: Irina Alekseeva (5-2) vs. Klaudia Syguła (6-2)

115 lb: Tagir Ulanbekov (18-2) vs. Azat Maksum (15-1)

265 lb: Hamdy Abdelwahab (7-0) vs. Mohammed Usman (10-4)

Transmisja gali UFC w Baku od godziny 18:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Karta główna od godziny 21:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport