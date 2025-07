Była liderka rankingu WTA udanie rozpoczęła wielkoszlemowe zmagania na trawiastych kortach w Londynie. W pierwszej rundzie uporała się z Poliną Kudiermietową. Rosjanka postawiła twarde warunki w pierwszym secie, lecz w drugim oglądaliśmy już pełną dominację w wykonaniu tenisistki z Raszyna. W ten sposób Polka zakwalifikowała się do drugiej rundy turnieju.

W niej przyjdzie jej zmierzyć się z McNally. Rówieśniczka Świątek to aktualnie 125. zawodniczka światowego rankingu. Amerykanka rozpoczęła rywalizację od pewnego zwycięstwa w dwóch setach nad Jodie Burrage z Wielkiej Brytanii. Jeśli McNally pokona Świątek, to wyrówna swoje największe osiągnięcie w rywalizacji singlowej w turniejach wielkoszlemowych. Najdalej dotarła do trzeciej rundy US Open 2020.

Urodzona w Cincinnati zawodniczka znacznie lepiej radziła sobie w deblu, w którym dwukrotnie grała w finałach wspomnianego US Open. Miało to miejsce w 2021 i 2022 roku. Co ciekawe, McNally ma przeszłość deblową... z Igą Świątek. Amerykanka i Polka w 2018 roku wygrały w duecie juniorski Roland Garros. Tym razem jednak staną po przeciwnych stronach kortu.

Najlepsza polska tenisistka będzie zdecydowaną faworytką tej potyczki. Czy spełni pokładane w niej nadzieje i pewnie awansuje do kolejnej rundy Wimbledonu?

Świątek - McNally. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Wimbledon?

Transmisja meczu w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Polsko-amerykańskie spotkanie będzie drugim rozgrywanym tego dnia na korcie centralnym (pierwszym będzie Djoković - Evans). Najprawdopodobniej mecz Świątek - Evans rozpocznie się ok. 16:30. Starcie skomentują Marcin Muras i Dawid Olejniczak.

mtu, Polsat Sport