Awans do czwartej rundy zmagań jest już najlepszym wielkoszlemowym wynikiem w karierze Majchrzaka. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego do tej pory w pokonanym polu zostawił Matteo Berrettiniego, Ethana Quinna i Arthura Rinderknecha. By wygrać z tym ostatnim potrzebował trzech setów. Tym samym Polak zameldował się w 1/8 finału i już tylko krok dzieli go od najlepszej "ósemki" turnieju.

Tyle że tym razem Majchrzak stanie przed największym wyzwaniem z dotychczasowych. Jego przeciwnikiem będzie Chaczanow. 20. zawodnik światowego rankingu ma za sobą dwie pięciosetowe potyczki. W ten sposób pokonywał Shintaro Mochizukiego i Nuno Borgesa. Szybciej z rywalem uporał się w pierwszej rundzie. Wówczas potrzebował trzech setów, by wygrać z Mackenziem McDonaldem.

Rosjanin również walczy o najlepszy wynik w karierze wielkoszlemowej. Do tej pory były to półfinały US Open 2022 i Roland Garros 2023. Majchrzak i Chaczanow mierzyli się dotąd trzykrotnie. Za każdym razem zwycięsko z tych potyczek wychodził tenisista urodzony w Moskwie. Jak będzie tym razem?

Na zwycięzcę polsko-rosyjskiego pojedynku czekał będzie wygrany z pary Fritz - Thompson

Majchrzak - Chaczanow. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Wimbledon?

Transmisja meczu Majchrzak - Chaczanow w niedzielę 6 lipca w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek ok. 12:00.

mtu, Polsat Sport