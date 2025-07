Gdzie obejrzeć czwartkowe mecze Wimbledonu?

Turniej główny Wimbledonu 2025 rozpoczął się 30 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 13 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 12 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 53,5 miliona funtów do zdobycia. Jak co roku mecze Wimbledonu tradycyjnie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wimbledon 2025. Gdzie oglądać? Transmisje TV i stream online - 10.07

Polsat:

16:30: Iga Świątek - Belinda Bencic (M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Wimbledon Preview

13:00 Wimbledon - studio

14:30 Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova (Komentarz: T. Tomaszewski, T. Wiktorowski)

18:30 S. Verbeek/K. Siniakova - J. Salisbury/L. Stefani (D. Olejniczak, R. Szymanik)

Polsat Sport 2:



14:00 Alan Ważny - Ronit Karki (M. Krogulec)

Polsat Sport 3:



16:00 Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Julian Cash/Lloyd Glasspool (R. Spiak)

17:30 A. Ważny/O. Paldanius - M. Exsted/J. Kumstat (M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 1:

Polsat Sport Premium 2:

17:30 A. Radwańska/M. Rybarikova - Daniela Hantuchova/CoCo Vandeweghe (D. Żbik)



Mecze turniejów juniorskiego i legend na pozostałych kanałach Polsat Sport Premium.



Polsatsport.pl:

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

M. Freitag - H. Kamal

S. Miyazawa - A. Sackflame

L. Zingg - J. Dipakbhai

N. Berdin - M. Kiely

Kort numer 5 (od 12:00 - bez komentarza):



N. Berdin - E. Giurescu

M. Vukovic - Y. Wu

V. Skryp - M. Milojevic

S. Bielinska - G. Watson

E. Giurescu - F. Choi

M. Vukovic - N. Palombo

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):



R. Pagonis - S. Kim

N. Palombo - J. Jang

Y. Hong - L. Villamil Arias

Y. Lim - L. Masarykova

R. Pagons - I. Mejias

M. Freitag - M. Ferraz

Kort numer 7 (od 12:00 - bez komentarza):



M. Schoenhaus - B. Willwerth

R. Karki - A. Ważny

Y. Alvarez/J. Secord - M. Rottgering/H. Schoenmakers

A. Santamarta Roig/M. Schoenhaus - O. Bonding/J. Leach

M. Exsted/J. Kumstat - A. Ważny/O. Paldanius

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):



T. Oda - R. Spaargaren

Y. Kamiji - L. De Greef

G. Sasson/N. Vink - F. Cayulef/A. Lapthorne