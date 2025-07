Sezon reprezentacyjny w pełni, ale we wtorkowe południe oczy wielu kibiców siatkówki będą zwrócone na Luksemburg, gdzie odbędzie się ceremonia losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszy raz w historii wystąpią w niej aż cztery polskie zespoły! Gdzie obejrzeć losowanie? O której godzinie? Transmisja we wtorek 15 lipca w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.