Oleksandr Usyk - Daniel Dubois II. Kiedy walka? O której godzinie?

Będzie to druga potyczka obu zawodników. Po raz pierwszy pięściarze skrzyżowali rękawice w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas przez nokaut w dziewiątej rundzie wygrał Usyk, choć w tym pojedynku nie zabrakło kontrowersji. Wszystko przez sytuację z piątej rundy, kiedy to Ukrainiec upadł na matę po mocnym ciosie w tułów.

Sędzia zakwalifikował to uderzenie jako cios poniżej pasa, a zatem nie było liczenia. Powtórki wzbudziły jednak mieszane odczucia. Pojawiły się głosy, że Usyk miał za wysoko podciągnięte spodenki i dlatego można było odnieść wrażenie, że uderzenie było nieprzepisowe. Ostatecznie mistrz olimpijski z Londynu wrócił do walki, przejął inicjatywę i finalnie pokonał Brytyjczyka.

Od tamtej pory pochodzący z Symferopola pięściarz wygrał dwie walki z Tysonem Furym. W pierwszej z nich został niekwestionowanym mistrzem świata (zdobył cztery najważniejsze pasy mistrzowskie), lecz ze względów kontraktowych tytuł organizacji IBF został mu później odebrany. Teraz ponownie będzie mógł po niego sięgnąć, gdyż jego posiadaczem jest Dubois.

27-latek od czasu porażki z Usykiem odniósł trzy cenne zwycięstwa - z Jarrellem Millerem, Filipem Hrgoviciem i Anthonym Joshuą. Tego ostatniego znokautował w piątej rundzie i sięgnął po wakujący pas mistrza IBF. W sobotę w Londynie Dubois stanie przed drugą szansą na pokonaniu Usyka. Czy tym razem mu się uda?

Kiedy walka Usyk - Dubois? O której godzinie początek?

Rewanżowa walka mistrzowska Usyk - Dubois odbędzie się w sobotę 19 lipca na Wembley w Londynie. Pojedynek powinien rozpocząć się ok. 22:45.