Czas wyłonić niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Będzie to druga walka tych zawodników. Po raz pierwszy skrzyżowali rękawice w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas przez nokaut w dziewiątej rundzie wygrał Ukrainiec, choć w tym starciu nie zabrakło kontrowersji. Wszystko przez sytuację z piątej rundy, kiedy to Usyk upadł na matę po mocnym ciosie w tułów. Zdaniem sędziego, było to uderzenie poniżej pasa i Usyk nie był liczony.

Od tamtej pory Usyk wygrał dwa razy z Tysonem Furym, natomiast Dubois zanotował cenne zwycięstwa z Jarrellem Millerem, Filipem Hrgoviciem i przede wszystkim z Anthonym Joshuą, którego znokautował w piątej rundzie.

Usyk i Dubois powalczą w Londynie o pasy mistrzowskie WBC, WBO, WBA i IBF.

Usyk - Dubois 2. Wynik walki. Kto wygrał Usyk - Dubois 2?

Wynik walki Usyk - Dubois 2 poznamy w sobotę 19 lipca. O tym, kto wygrał rewanż Usyk - Dubois, przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu.

