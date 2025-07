Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek zostanie rozegrany w Łodzi w dniach 23–27 lipca. Osiem drużyn zagra systemem pucharowym. Na środę i czwartek zaplanowano ćwierćfinały, w sobotę zostaną rozegrane półfinały, a w niedzielę mecze o medale.

ZOBACZ TAKŻE: Lavarini zdecydował! Oto skład reprezentacji Polski na finały Ligi Narodów

Fazę zasadniczą Ligi Narodów siatkarek wygrała reprezentacja Włoch, która w 12 meczach nie poniosła porażki i wywalczyła 36 punktów. Drugie miejsce zajęła Brazylia, która wygrała 11 spotkań i uzbierała 33 punkty. Na podium znalazła się również reprezentacja Japonii, która odniosła dziewięć zwycięstw. Tuż za podium uplasowały się polskie siatkarki, które w ćwierćfinale zagrają z piątymi Chinkami.

W poniedziałek trener polskich siatkarek Stefano Lavarini ogłosił kadrę, która rozpocznie walkę w turnieju finałowym Ligi Narodów. Przypomnijmy, że w tym roku najlepsze drużyny o medale walczyć będą w Łodzi.

Co ciekawe kilka dni temu Polska i Chiny zmierzyły się w meczu towarzyskim. Polskie siatkarki triumfowały 3:1.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Jeśli utrzymamy to, co do tej pory grałyśmy, możemy być spokojne - powiedziała po spotkaniu w rozmowie z Adrianem Brzozowskim z Polsatu Sport Aleksandra Szczygłowska, libero reprezentacji Polski.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów w Łodzi:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

Atakujące: Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek

Środkowe: Aleksandra Gryka, Agnieszka Korneluk, Weronika Centka-Tietianiec, Magdalena Jurczyk

Przyjmujące: Julita Piasecka, Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske

Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

Transmisja meczu Polska - Chiny w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia w Polsacie Sport 1 o godzinie 18.00. Transmisja spotkania o godzinie 19.45 w Polsacie Sport 1 oraz o godzinie 19.50 w Polsacie.

Zobacz także:

Najlepsze akcje polskich siatkarek w pierwszym tygodniu VNL 2025 (WIDEO)

Najlepsze akcje polskich siatkarek w drugim tygodniu VNL 2025 (WIDEO)

Najlepsze akcje polskich siatkarek w trzecim tygodniu VNL 2025 (WIDEO)

BS, Polsat Sport