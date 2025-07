Ćwierćfinał Ligi Narodów: Brazylia - Chiny. Gdzie obejrzeć?

W drugim ćwierćfinale tegorocznej Ligi Narodów Brazylijczycy zagrają z gospodarzami turnieju finałowego Chińczykami. Zdecydowanymi faworytami tej pary będą zwycięzcy fazy zasadniczej, jednak rywale zrobią wszystko, by sprawić nie tyle niespodziankę, co sensację. Transmisja ćwierćfinału Brazylia - Chiny w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.