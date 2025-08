To nie koniec świetnych wieści dla polskich siatkarzy! Wystarczy spojrzeć na ranking FIVB

Sobotnia rywalizacja była bardzo interesująca. Szczególnie ciekawy był pierwszy set, który zakończył się grą na przewagi. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowali Polacy, którzy wygrali do 26. Kolejne dwie partie również padły łupem Biało-Czerwonych - odpowiednio do 19 i 21. W ten sposób siatkarze trenera Grbicia zapewnili sobie awans do finału LN. O złoto powalczą w niedzielę z Włochami.

To niejedyna korzyść dla reprezentacji Polski płynąca z wiktorii nad Brazylią. W rankingu FIVB Polacy umocnili swoją pozycję na pierwszym miejscu. Dzięki sobotniemu zwycięstwu zyskali 8,73 punktu. Tym samym mają łącznie na koncie 390,90 punktu, a zatem o 13,64 więcej niż drudzy Włosi.

Warto podkreślić, że przed sobotnimi meczami różnica między najlepszymi dwiema reprezentacjami wynosiła mniej niż cztery punkty. Przypomnijmy, iż drużyna z Półwyspu Apenińskiego pokonała Słowenię 3:1 w drugim półfinale LN. Poniżej TOP 10 aktualnego rankingu FIVB.

Ranking FIVB (Stan na 2.08.2025):

1. Polska - 390,90 pkt

2. Włochy - 377,26

3. Brazylia - 359,24

4. Francja - 353,60

5. Japonia - 331,08

6. Słowenia - 326,90

7. Stany Zjednoczone - 319,50

8. Niemcy - 264,34

9. Argentyna - 262,20

10. Kuba - 260,69

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

mtu, Polsat Sport