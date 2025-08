KSW 109: Karta walk. Kto walczy?

Kuberski jest w KSW niepokonany, a na jego koncie są już zwycięstwa z Bartoszem Leśką, Michałem Materlą, Damianem Janikowskim oraz Tomaszem Romanowskim. W pojedynku z tym ostatnim "Qbear" zdobył tymczasowy pas mistrzowski.

ZOBACZ TAKŻE: UFC Vegas 108. Wyniki i skróty walk

W sobotę rywalem Kuberskiego będzie rozpędzony serią trzech zwycięstw Paczuski. Zawodnik z Warszawy po porażkach z Romanowskim i Materlą wrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując Kacpra Karskiego, Laida Zerhouniego oraz Klebera Silvę. Zwycięzca tego starcia w kolejnej walce powinien zmierzyć się z pełnoprawnym mistrzem, którym jest Paweł Pawlak.

O pasie w dywizji średniej marzą również bohaterowie co main eventu, czyli Michał Michalski oraz Andi Vrtacić. W karcie walk również m.in. pojedynki Eweliny Woźniak, Bartosza Szewczyka i Daniela Skibińskiego.

Karta walk KSW 109

83.9 kg.: Piotr Kuberski (16-1) vs Radosław Paczuski (8-2) - o pas tymczasowy

83.9 kg.: Michał Michalski (12-5) vs Andi Vrtacić (7-2)

52.2 kg.: Ewelina Woźniak (9-3) vs Monika Kucinić (6-2)

77.1 kg.: Oskar Szczepaniak (7-2) vs Daniel Skibiński (22-10)

93 kg.: Bartosz Szewczyk (8-4-1) vs Dawid Kasperski (2-0)

65.8 kg.: Eduard Kexel (10-2) vs Josef Stummer (5-2)

83.9 kg.: Borys Dzikowski (4-2) vs Alain Van De Merckt (8-1)

77.1 kg.: Michał Gniady (3-1) vs Viktor Cervinsky (4-2)

IM, Polsat Sport