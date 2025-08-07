Silkeborg - Jagiellonia Białystok. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Silkeborg - Jagiellonia Białystok to czwartkowe spotkanie w III rundzie el. Ligi Europy. Kto wygrał mecz Silkeborg - Jagiellonia Białystok? Jaki był wynik meczu Silkeborg - Jagiellonia Białystok?

fot. Cyfrasport
Silkeborg zaczął europejskie zmagania od drugiej rundy eliminacji. W nich pokonał Akureyri 4:3 (1:1 i 3:2). Również od drugiej serii meczów zaczęła Jagiellonia.

 

Podopieczni Adriana Siemieńca ograli 5:1. Najpierw 2:1 na wyjeździe w Serbii, a następnie 3:1 w Białymstoku.

 

Silkeborg zaczął aktualny sezon dramatycznie. Duńczycy przegrali wszystkie trzy spotkania i jako jedyni w lidze nie zdobyli choćby punktu. Z kolei "Jaga" zgromadziła trzy punkty w dwóch spotkaniach i plasuje się na 12. lokacie.

Wynik meczu Silkeborg - Jagiellonia Białystok poznamy w czwartek, 7 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Silkeborg - Jagiellonia Białystok, przekonamy się w godzinach wieczornych - początek starcia o godzinie 19:00.

MS, Polsat Sport
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
