Skra Bełchatów ogłosiła! Rekordzista reprezentacji Polski zagra tam w przyszłym sezonie

Bartłomiej Lemański (rocznik 1996) gra na pozycji środkowego. Swoją przygodę z siatkówką zaczynał w KS Metro Warszawa. Później trafił do AZS Politechniki Warszawskiej, w której spędził dwa sezony (2014–16). Przez kolejne cztery grał w Asseco Resovii (2016–20), skąd przeniósł się do Stali Nysa (2020–21). Później grał w ekipie Cerrad Enea Czarni Radom (2021–23).

Zobacz także: Nowy siatkarz w PGE GiEK Skrze Bełchatów! Zdobywał medale z reprezentacją Polski

W 2023 roku trafił do drużyny z Bełchatowa. Grał tu przez ostatnie dwa lata, będąc ważnym punktem drużyny, a przed nim kolejny rok w tym klubie. Lemański rozegrał dotychczas jedenaście sezonów w PlusLidze i wystąpił w 275 meczach.

– Bartek Lemański to nasz solidny i ważny punkt drużyny. Cieszymy się, że zostaje z nami na kolejny, trzeci już sezon. Bartek to zawodnik o imponujących warunkach fizycznych, doświadczeniu i wielkim potencjale, który wciąż się rozwija. Jego zaangażowanie, profesjonalizm i waleczność są wzorem dla młodszych graczy i gwarantują stabilność naszej linii środkowych – powiedział prezes Michał Bąkiewicz.

Bartłomiej Lemański to były reprezentant Polski. Debiutował w niej w 2017 roku. Dwa lata później sięgał po srebrny medal Pucharu Świata. Mierzący 217 cm wzrostu środkowy jest posiadaczem niezwykłego rekordu – to najwyższy siatkarz w historii reprezentacji Polski. Odnosił także sukcesy z kadrami młodzieżowymi. Jest brązowym medalistą mistrzostw świata kadetów i wicemistrzem Europy kadetów z 2013, a także srebrnym medalistą Letniej Uniwersjady 2019.