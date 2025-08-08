Udany dzień "Biało-Czerwonych". Świetne wyniki Polaków podczas Baborówko Jumping Show

Tegoroczne zmagania jak zwykle przyciągnęły do podpoznańskiego ośrodka czołówkę polskich i europejskich zawodników. Pierwszego dnia Baborówko Jumping Show 2025 klasę pokazał Angelos Touloupis, finalista Pucharu Świata, który wygrał najwyższej rangi konkurs CSI2* Big Tour pod patronatem Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego i z nagrodą Grupy DUON. Grek, dosiadający konia Del Rey Of The Lowlands Z, wyprzedził o niespełna trzy sekundy Łotyszkę Nelliję Annę Karklinę na koniu Action Bird oraz o ponad pięć sekund Węgra Zoltana Czekusa na Vakachuce. Warto zaznaczyć, że w czołowej dziesiątce mieliśmy pięcioro reprezentantów Polski - najwyżej, bo na 5. pozycji, został sklasyfikowany Paweł Jurkowski na koniu Chacon 2.

"Biało-Czerwoni" kapitalnie spisali się za to w konkursie CSI2* Medium Tour (130 cm) o nagrodę Pałacu Baborówko. Zuzanna Hana na koniu Barborka okazała się o niespełna sekundę lepsza od Patryka Skrzyczyńskiego na Jerico, a podium uzupełniła Łotyszka Laura Penele, dosiadająca Dundasa V.D.M. Łącznie w pierwszej dziesiątce mieliśmy tu zaś aż siedmioro naszych reprezentantów!

W pełni polskie podium mieliśmy w konkursie CSI1* Small Tour (120 cm) o nagrodę Generali Polska. Wygrała Aleksandra Bamber na Ruby Blue, drugi (za stratą niespełna 0,2 sekundy!) był Dominik Słodczyk na Seven Valeys 111, a trzecia pozycja przypadła Alicji Grad na Lorgan S. Tę rywalizację "Biało-Czerwoni" wręcz zdominowali, gdyż w czołowej dziesiątce ze "stranierich" uplasowała się jedynie 6. Łotyszka Roberta Birzule na Indze.

Konkurs CSI1* Special Tour (110 cm) zakończył się triumfem Julii Tybulczuk na Son Contenderze, która wyprzedziła Ines Jarosz na Treasure Queen Z oraz Krzysztofa Wójcika na Hipnozie.

Bardzo widowiskową rywalizację obejrzeliśmy również w konkursie młodych koni 6- i 7-letnich w ramach CSIYH1* Youngster Tour (125/130 cm) o nagrodę Pałacu Baborówko. Jacek Zagor na Chery wyprzedził triumfatora CSI2* Big Tour Angelosa Touloupisa na Quachice, a trzecie miejsce wywalczył Łukasz Brzóska na Duc 123 Z.

W zmaganiach dla 5-letnich koni CSIYH1* Youngster Tour (115 cm) o nagrodę magazynu "Horse & Business Magazine" mieliśmy w pełni biało-czerwone podium! Zwyciężył Damian Zmorek na El-Vissie, drugie miejsce przypadło Szymonowi Stasiakowi na Pepsi Special, a trzecie - Tomaszowi Zelkowi na Campari.

Piątek w podpoznańskim ośrodku upłynął również pod znakiem rywalizacji weteranów, startujących w ramach CSIV-B. W Big Tour Ambassadors Class (120 cm) najlepszy był Peter Lorenz na Chamanie, który wyprzedził Heike Willenberger na Baridos H i Paula-Heinza Meiera na Libelle. W klasie CSIV-B Medium Tour (115 cm) triumfowała Heike Willenberger na Baridos H, wyprzedzając Petera Lorenza na Chamanie i Ernsta-Friedera Hombergera na Olympic Dream 8, zaś w CSIV-B Small Tour (110 cm) bezkonkurencyjny był Ernst-Frieder Homberger na Olympic Dream 8, za którym uplasował się Bernward Engelke na Quizduell oraz ten sam zawodnik na Vincent Red.

Na inaugurację Baborówko Jumping Show 2025 nie zabrakło również atrakcji dla młodszych uczestników, którzy rywalizowali na kucach. Wśród triumfatorów poszczególnych konkursów znaleźli się: Aleksandra Sławińska na Merasie, Helena Lubońska na Jacobie i... ponownie Aleksandra Sławińska na Mernie.

Harmonogram zawodów Baborówko Jumping Show 2025

Sobota, 9 sierpnia

ARENA A

godz. 08:00 - CSI1* Special Tour (110 cm) o nagrodę MOTOCYKLI CENTRUM

godz. 10:00 - CSI2* Medium Tour (135 cm) o nagrodę AGROCHEST

godz. 13:45 - Konkurs pokazowy: Sztafeta „Bajkowe pary” Kuce & Hobby Horse o nagrodę CAVALIADA TOUR

godz. 15:30 - CSI2* Big Tour (LR, 145 cm) o nagrodę KUHN MASZYNY ROLNICZE, pod patronatem POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

godz. 18:45 - CSIV-B Big Tour (120 cm)

ARENA D

godz. 08:15 - CSIYH1* Youngster Tour 5yo (115 cm)

godz. 09:30 - CSIYH1* Youngster Tour 6&7yo (125/130 cm) o nagrodę STADNINY KUNOWO

godz. 11:40 - Dzieci na kucach – konkursy towarzyskie (55/70/85 cm)

godz. 13:00 - CSIV-B Challenge Cup (110 cm) - CSIV-B Small Tour (110 cm), CSIV-B Medium Tour (115 cm)

godz. 16:30 - CSI1* Small Tour (120 cm) o nagrodę GATUSOS

Niedziela, 10 sierpnia

ARENA A

godz. 8:00 - CSI2* Medium Tour Final (140 cm) o nagrodę SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

godz. 12:15 - CSI2* Grand Prix of Baborówko (LR, 145 cm)

godz. 16:00 - CSIYH1* Youngster Tour 5yo Final (120 cm) o nagrodę EQUILEGIO

godz. 17:15 - CSIYH1* Youngster Tour 6&7yo Final (130/135 cm) o nagrodę PAŁACU BABORÓWKO

ARENA D

godz. 8:00 - CSI1* Special Tour Final (115 cm)

godz. 10:00 - CSIV-B Europa Cup (125 cm)

godz. 11:30 - CSI1* Small Tour (125 cm) o nagrodę ŚWIAT KONI

godz. 14:30 - CSIV-B Small Tour (110 cm), CSIV-B Medium Tour (115 cm)

godz. 16:30 - CSI2* Last Chance (130 cm)

godz. 11:30 - Sztafeta zaprzęg-samochód

godz. 15:15 - Powożenie zaprzęgami parokonnymi – Maraton (Przeszkoda wodna) o nagrodę AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

godz. 16:00 - Festiwal Kolorów z proszkami holi, zawody Hobby Horse