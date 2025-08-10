Barcelona - Como na żywo. Relacja live i wynik online Puchar Gampera
Barcelona - Como, czyli czas na spotkanie o Puchar Gampera. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Mecz o trofeum Joana Gampera, który Barcelona rozgrywa u siebie co roku od lat 60. poprzedniego wieku, zaplanowano na godzinę 21. Rywalem będzie włoski zespół Como, którego trenerem jest były piłkarz klubu gospodarzy Hiszpan Cesc Fabregas.
Będzie to ostatni sprawdzian Barcelony przed startem sezonu.
W spotkaniu przeciwko Como nie wystąpi Robert Lewandowski. Doświadczony snajper Barcelon nabawił się kontuzji i musi pauzować w najbliższym czasie.
Jak Barcelona poradzi sobie bez najlepszego strzelca?
