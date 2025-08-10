Mecz o trofeum Joana Gampera, który Barcelona rozgrywa u siebie co roku od lat 60. poprzedniego wieku, zaplanowano na godzinę 21. Rywalem będzie włoski zespół Como, którego trenerem jest były piłkarz klubu gospodarzy Hiszpan Cesc Fabregas.

Będzie to ostatni sprawdzian Barcelony przed startem sezonu.

W spotkaniu przeciwko Como nie wystąpi Robert Lewandowski. Doświadczony snajper Barcelon nabawił się kontuzji i musi pauzować w najbliższym czasie.

Jak Barcelona poradzi sobie bez najlepszego strzelca?

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Como na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport