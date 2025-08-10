Barcelona - Como na żywo. Relacja live i wynik online Puchar Gampera

Piłka nożna

Barcelona - Como, czyli czas na spotkanie o Puchar Gampera. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Mecz o trofeum Joana Gampera, który Barcelona rozgrywa u siebie co roku od lat 60. poprzedniego wieku, zaplanowano na godzinę 21. Rywalem będzie włoski zespół Como, którego trenerem jest były piłkarz klubu gospodarzy Hiszpan Cesc Fabregas.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koniec po 118 latach. Włoski klub znika z piłkarskiej mapy

 

Będzie to ostatni sprawdzian Barcelony przed startem sezonu.

 

W spotkaniu przeciwko Como nie wystąpi Robert Lewandowski. Doświadczony snajper Barcelon nabawił się kontuzji i musi pauzować w najbliższym czasie.

 

Jak Barcelona poradzi sobie bez najlepszego strzelca?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Barcelona - Como na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport
