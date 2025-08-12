0:10. Bolesna porażka reprezentacji Polski z Niemcami

"Biało-Czerwoni" po raz ostatni mierzyli się z aktualnymi mistrzami Europy Niemcami osiem lat temu, także podczas czempionatu Starego Kontynentu. Wówczas Polacy przegrali "tylko" 3:7. Tym razem rywale okazali się bardziej bezwzględni i nie pozostawili złudzeń podopiecznym Rachwalskiego. Już pierwsza akcja w wykonaniu gospodarzy turnieju zakończyła się zdobyciem bramki, a po pierwszej kwarcie było już 4:0. W drugim kwadransie polscy hokeiści bronili skutecznie, ale w ostatnich kilkudziesięciu sekundach stracili dwa kolejne gole.

Nasi zawodnicy nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w ataku, nie zagrozili poważniej bramce rywali i nie wywalczyli ani jednego krótkiego rogu. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 10:0, którzy zajęli pierwsze miejsce w grupie B.

"Biało-Czerwonym", którzy w ME elity występują po raz pierwszy po ośmiu latach przerwy, pozostaje rywalizacja o lokaty 5-8. W czwartek o godz. 12.30 nasi laskarze zmierzą się z Austrią, a w sobotę z Belgią (godz. 10.30).

W półfinałach Holandia zagra z Francją, a Niemcy z Hiszpanią.

Europejska federacja zwiększyła liczbę uczestników czempionatu Starego Kontynentu od następnej edycji. W 2027 roku będzie uczestniczyć 12 reprezentacji, a to oznacza, że żaden z zespołów obecnych mistrzostw nie zostanie relegowany do drugiej dywizji.

Polska – Niemcy 0:10 (0:6)

Bramki: 0:1 Mats Grambusch (2), 0:2 Thies Prinz (9), 0:3 Thies Prinz (12), Raphael Hartkopf (15-krótki róg), 0:5 Raphael Hartkopf (29), 0:6 Gonzalo Peillat (30-krótki róg), 0:7 Raphael Hartkopf (42), 0:8 Malte Hellwig (54), 0:9 Justus Weigand (58-krótki róg), 0:10 Gonzalo Peillat (59-karny)

Wyniki ME hokeistów na trawie:

grupa A

Hiszpania - Belgia 2:1 (2:1)

Holandia - Austria 5:0 (2:0)



1. Holandia 3 9 12-2

2. Hiszpania 3 6 12-4

3. Belgia 3 3 13-7

4. Austria 3 0 1-25

grupa B

Francja - Anglia 3:2 (0:1)

Niemcy - Polska 10:0 (6:0)



1. Niemcy 3 7 14-3

2. Francja 3 6 10-8

3. Anglia 3 4 8-4

4. Polska 3 0 3-20

