Magda Linette - McCartney Kesler. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Tenis

Magda Linette - McCartney Kesler to mecz pierwszej rundy turnieju US Open. Kiedy jest mecz Linette - Kesler? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Fot. PAP
Przed nami ważne spotkanie Magdy Linette w wielkoszlemowym US Open. Tym razem polska tenisistka zagra z McCartney Kesler – 34. tenisistką światowego rankingu WTA.

 

Zwyciężczyni tego spotkania zmierzy się w drugiej rundzie z lepszą starcia Markety Voundrousovej i kwalifikantki.

 

Obie zawodniczki mierzyły się już w grudniu 2024 roku. Wówczas lepsza była Kessler, która pokonała Polkę w dwóch setach podczas turnieju w Brisbane.

 

US Open odbywa się w dniach 24 sierpnia - 7 września. Tytułu w singlu bronią Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Białorusinka zacznie od meczu ze Szwajcarką Rebeką Masarovą, a Włoch zmierzy się z Czechem Vitem Koprivą.

Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego harmonogramu pierwszej rundy turnieju US Open. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast poinformujemy, kiedy i o której godzinie jest mecz Magda Linette - McCartney Kesler.

 

PI, Polsat Sport
