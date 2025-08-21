Magda Linette - McCartney Kesler. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Przed nami ważne spotkanie Magdy Linette w wielkoszlemowym US Open. Tym razem polska tenisistka zagra z McCartney Kesler – 34. tenisistką światowego rankingu WTA.

Zwyciężczyni tego spotkania zmierzy się w drugiej rundzie z lepszą starcia Markety Voundrousovej i kwalifikantki.

Obie zawodniczki mierzyły się już w grudniu 2024 roku. Wówczas lepsza była Kessler, która pokonała Polkę w dwóch setach podczas turnieju w Brisbane.

US Open odbywa się w dniach 24 sierpnia - 7 września. Tytułu w singlu bronią Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Białorusinka zacznie od meczu ze Szwajcarką Rebeką Masarovą, a Włoch zmierzy się z Czechem Vitem Koprivą.

Linette - Kesler. Kiedy mecz? O której godzinie?

Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego harmonogramu pierwszej rundy turnieju US Open. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast poinformujemy, kiedy i o której godzinie jest mecz Magda Linette - McCartney Kesler.

PI, Polsat Sport