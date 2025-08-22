Świat japońskiego boksu przeżywa kolejną tragedię

FJB poinformowała, że 39-letni bokser, którego tożsamość nie została ujawniona, stracił przytomność po trzech rundach walki przeprowadzonej 8 sierpnia w Tokio. Został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym i po operacji nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii.

ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk imponuje pewnością siebie. "Zrobiłem najlepszą walkę w karierze"

Organ nadzorujący amatorskie boksowanie w Japonii nie podał dalszych szczegółów dotyczących stanu zdrowia zawodnika, ale dodał, że nie walczył on od ponad dziesięciu lat i niedawno wznowił treningi.

- Modlimy się o jego jak najszybszy powrót do zdrowia - powiedział prezes FJB Tatsuya Nakama.

Świat japońskiego boksu wciąż jest w szoku po śmierci Shigetoshi Kotari, zawodnika wagi super piórkowej, i Hiromasy Urakawy, zawodnika wagi lekkiej. Obaj 28-latkowie zmarli kilka dni po odniesieniu obrażeń mózgu podczas oddzielnych walk w Tokio 2 sierpnia.

Od tego czasu przedstawiciele japońskiego boksu odbyli szereg spotkań i zobowiązali się do wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa. Nowe środki, które mają zostać wdrożone, obejmują między innymi badania moczu w celu pomiaru odwodnienia oraz bardziej rygorystyczne zasady dotyczące szybkiej utraty wagi przez bokserów.

W połowie sierpnia japoński bokser Yudai Shigeoka ogłosił zakończenie kariery, aby wesprzeć swojego brata, który od maja pozostaje w śpiączce po walce. Yudai Shigeoka, były mistrz WBC w wadze słomkowej, widział, jak jego 25-letni brat Ginjiro upadł po pojedynku z filipińskim bokserem Pedro Taduranem w Osace. Później został poddany pilnej operacji.

Według FJB zawodnik nadal pozostaje w śpiączce, ale jego życie nie jest już zagrożone.

AK, PAP