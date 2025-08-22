Urodzony w Brazylii Walker ma za sobą fatalny okres w organizacji UFC. Zaczęło się od walki z Magomedem Ankalaevem, która zakończyła się decyzją "No Contest" z powodu przypadkowego kolana poniżej pasa. W rewanżu Rosjanin znokautował Walkera. Podobnie zakończyła się walka z Volkanem Oezdemirem. Kolejne dwa pojedynki Brazylijczyka zostały odwołane. Bez wygranej od maja 2023 roku podejdzie on zatem do rywalizacji z reprezentantem gospodarzy.

Zhang, w przeciwieństwie do swojego przeciwnika kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W UFC ma trzy wygrane, wszystkie zaliczył przed czasem w pierwszej rundzie. Ostatnim skalpem Chińczyka jest wiktoria nad Anthonym Smithem. W rankingu kategorii półciężkiej Walker jest 14. Zhang znajduje się pozycję niżej.

W co main evencie dojdzie do bardzo ciekawego starcia Briana Ortegi z Aljamainem Sterlingiem. "T-City" miał ogromne problemy z cięciem kilogramów. Na ważenie wszedł bardzo odwodniony, a organizacja postanowiła przesunąć limit wagowy do 153 funtów (64.9 kg). Początkowo walka miała się odbyć w dywizji piórkowej (145 funtów, 65,8 kg). Sterling, który w przeszłości był mistrzem kategorii koguciej (61,2 kg), teraz będzie musiał rywalizować praktycznie w wadze lekkiej.

UFC Szanghaj: Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Karta walk gali UFC Fight Night 257:

93 kg.: Johnny Walker (21-9) vs Mingyang Zhang (19-6)

65.8 kg.: Brian Ortega (16-4) vs Aljamain Sterling (24-5)

120.2 kg.: Sergei Pavlovich (19-3) vs Waldo Cortes-Acosta (14-1)

56.7 kg.: Sumudaerji (17-7) vs Kevin Borjas (10-3)

77.1 kg.: Taiyilake Nueraji (11-1) vs Kiefer Crosbie (10-5)

Transmisja gali UFC Fight Night 257 w sobotę od godziny 12.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport