UFC w Szanghaju: Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
W sobotę odbędzie się UFC Fight Night 257. Największa organizacja MMA na świecie zawita do Szanghaju, a to dobra wiadomość dla nadwiślańskich fanów, gdyż początek karty głównej zaplanowano na godzinę 12.00 czasu polskiego. W walce wieczoru zobaczymy pojedynek Johnny'ego Walkera z Mingyangiem Zhangiem. Gdzie obejrzeć UFC Fight Night 257? Transmisja w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.
Urodzony w Brazylii Walker ma za sobą fatalny okres w organizacji UFC. Zaczęło się od walki z Magomedem Ankalaevem, która zakończyła się decyzją "No Contest" z powodu przypadkowego kolana poniżej pasa. W rewanżu Rosjanin znokautował Walkera. Podobnie zakończyła się walka z Volkanem Oezdemirem. Kolejne dwa pojedynki Brazylijczyka zostały odwołane. Bez wygranej od maja 2023 roku podejdzie on zatem do rywalizacji z reprezentantem gospodarzy.
ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk imponuje pewnością siebie. "Zrobiłem najlepszą walkę w karierze"
Zhang, w przeciwieństwie do swojego przeciwnika kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W UFC ma trzy wygrane, wszystkie zaliczył przed czasem w pierwszej rundzie. Ostatnim skalpem Chińczyka jest wiktoria nad Anthonym Smithem. W rankingu kategorii półciężkiej Walker jest 14. Zhang znajduje się pozycję niżej.
W co main evencie dojdzie do bardzo ciekawego starcia Briana Ortegi z Aljamainem Sterlingiem. "T-City" miał ogromne problemy z cięciem kilogramów. Na ważenie wszedł bardzo odwodniony, a organizacja postanowiła przesunąć limit wagowy do 153 funtów (64.9 kg). Początkowo walka miała się odbyć w dywizji piórkowej (145 funtów, 65,8 kg). Sterling, który w przeszłości był mistrzem kategorii koguciej (61,2 kg), teraz będzie musiał rywalizować praktycznie w wadze lekkiej.
Karta walk gali UFC Fight Night 257:
93 kg.: Johnny Walker (21-9) vs Mingyang Zhang (19-6)
65.8 kg.: Brian Ortega (16-4) vs Aljamain Sterling (24-5)
120.2 kg.: Sergei Pavlovich (19-3) vs Waldo Cortes-Acosta (14-1)
56.7 kg.: Sumudaerji (17-7) vs Kevin Borjas (10-3)
77.1 kg.: Taiyilake Nueraji (11-1) vs Kiefer Crosbie (10-5)
Transmisja gali UFC Fight Night 257 w sobotę od godziny 12.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.