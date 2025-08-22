Tabela mistrzostw świata siatkarzy U21. Które miejsce zajmują Polacy?
Trwają obecnie mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21. Jak wygląda sytuacja w grupach czempionatu? Które miejsce zajmują Polacy?
Biało-Czerwoni bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczne mistrzostwa. Podopieczni Piotra Grabana wygrali swoje dwa pierwsze starcia, nie tracą w tym czasie ani jednego seta. Polacy najpierw bez większych problemów rozprawili się z zawodnikami z Portoryko, a następnie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z siatkarzami z Korei Południowej.
W pierwszej fazie turniejów naszych reprezentantów czekają jeszcze trzy spotkania. Przed Polakami mecze z Kanadą (23.08), Kazachstanem (25.08) i Iranem (26.08).
W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje. Narodowe drużyny na starcie rywalizacji podzielone zostały na cztery grupy, po sześć ekip w każdej. Zespoły, które zajmą miejsca 1-4 w grupach awansują do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24.
Grupa A:
Grupa B:
Grupa C:
Grupa D:
