Linette - McCartney. Wynik meczu Linette. Kto wygrał na US Open?

Tenis

Magda Linette - Kessler McCartney to spotkanie w ramach pierwszej rundy US Open 2025. Kto wygrał mecz Linette - McCartney? Jaki był wynik meczu Linette - McCartney?

fot. Cyfrasport
Z polskich tenisistów tylko Magda Linette w niedzielę rozpocznie rywalizację w ostatnim w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym - US Open, rozgrywanym na kortach twardych w Nowym Jorku. Poznanianka zmierzy się z rozstawioną z numerem 34. Amerykanką McCartney Kessler.

 

Polka w ostatnim czasie brała udział w imprezie WTA w Cincinnati, gdzie przeszła przez pierwsze dwie rundy, pokonując najpierw Rebeccę Sramkovą ze Słowacji 2:0, a następnie wyżej notowaną Jessicę Pegulę. W trzeciej serii gier musiała uznać wyższość Weroniki Kudermietowej.

 

Do tej pory Linette i McCartney mierzyły się raz - podczas turnieju WTA 500 w Brisbane. Górą w tym starciu była Amerykanka. Jak będzie tym razem?

 

Finał US Open 2025 w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

 

Wynik meczu Linette - McCartney w US Open poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Linette - McCartney, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

MR, Polsat Sport
