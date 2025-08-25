Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

Siatkówka

Polscy siatkarze świetnie prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Zobacz aktualną tabelę czempionatu i sprawdź, które miejsce zajmują Biało-Czerwoni.

Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?
fot. FIVB
Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy do lat 21

Podopieczni Piotra Grabana na tegorocznej imprezie w Chinach wygrali już cztery spotkania. Na swoim koncie mają zwycięstwa z reprezentacjami Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Co więcej, polscy siatkarze wygrali te spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja pożegnała dwóch słynnych siatkarzy! Koniec pięknej przygody

 

Nic zatem dziwnego, że Biało-Czerwoni plasują się na pierwszym miejscu w grupie. W tej fazie turnieju czeka ich jeszcze jedno starcie - z narodową drużyną Iranu (26.08).

 

W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje. Narodowe drużyny na starcie rywalizacji podzielone zostały na cztery grupy, po sześć ekip w każdej. Zespoły, które zajmą miejsca 1-4 w grupach awansują do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24. 

Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy? 

Grupa A:

 

Grupa B:

 

Grupa C:

 

 

Grupa D:

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKARZY U21POLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Niemcy - Kenia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 