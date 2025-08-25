Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

Podopieczni Piotra Grabana na tegorocznej imprezie w Chinach wygrali już cztery spotkania. Na swoim koncie mają zwycięstwa z reprezentacjami Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Co więcej, polscy siatkarze wygrali te spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.

Nic zatem dziwnego, że Biało-Czerwoni plasują się na pierwszym miejscu w grupie. W tej fazie turnieju czeka ich jeszcze jedno starcie - z narodową drużyną Iranu (26.08).

W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje. Narodowe drużyny na starcie rywalizacji podzielone zostały na cztery grupy, po sześć ekip w każdej. Zespoły, które zajmą miejsca 1-4 w grupach awansują do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24.

Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

Grupa A:

Grupa B:

Grupa C:

Grupa D:

AA, Polsat Sport