Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?
Polscy siatkarze świetnie prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Zobacz aktualną tabelę czempionatu i sprawdź, które miejsce zajmują Biało-Czerwoni.
Podopieczni Piotra Grabana na tegorocznej imprezie w Chinach wygrali już cztery spotkania. Na swoim koncie mają zwycięstwa z reprezentacjami Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Co więcej, polscy siatkarze wygrali te spotkania, nie tracąc w tym czasie ani jednego seta.
Nic zatem dziwnego, że Biało-Czerwoni plasują się na pierwszym miejscu w grupie. W tej fazie turnieju czeka ich jeszcze jedno starcie - z narodową drużyną Iranu (26.08).
W tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 biorą udział 24 reprezentacje. Narodowe drużyny na starcie rywalizacji podzielone zostały na cztery grupy, po sześć ekip w każdej. Zespoły, które zajmą miejsca 1-4 w grupach awansują do 1/8 finału czempionatu. Reszta będzie walczyć o miejsca 17-24.
Tabela mistrzostw świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?
Grupa A:
Grupa B:
Grupa C:
Grupa D:
