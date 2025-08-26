Aktualna tabela mistrzostwa świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?
Polscy siatkarze zakończyli fazę grupową tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Zobacz aktualną tabelę czempionatu. Które miejsce zajmują Biało-Czerwoni?
Polscy siatkarze bardzo dobrze prezentowali się w swoich pierwszych meczach na mistrzostwach świata do lat 21. Warto bowiem przypomnieć, że Biało-Czerwoni wygrali swoje pierwsze cztery spotkania nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Ich wyższość po kolei musiały uznawać reprezentacje: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu.
W ostatnim meczu fazy grupowej podopiecznym Piotra Grabana powinęła się noga. Nasi zawodnicy na zakończenie premierowego etapu czempionatu przegrali w czterech setach z Irańczykami.
To oznacza, że polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do 1/8 finału mistrzostwa świata. Poniżej prezentujemy aktualną tabelę turnieju w Chinach.
Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy do lat 21:
