Aktualna tabela mistrzostwa świata siatkarzy. Które miejsce zajmują Polacy?

Polscy siatkarze bardzo dobrze prezentowali się w swoich pierwszych meczach na mistrzostwach świata do lat 21. Warto bowiem przypomnieć, że Biało-Czerwoni wygrali swoje pierwsze cztery spotkania nie tracąc w tym czasie ani jednego seta. Ich wyższość po kolei musiały uznawać reprezentacje: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu.

W ostatnim meczu fazy grupowej podopiecznym Piotra Grabana powinęła się noga. Nasi zawodnicy na zakończenie premierowego etapu czempionatu przegrali w czterech setach z Irańczykami.

To oznacza, że polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do 1/8 finału mistrzostwa świata. Poniżej prezentujemy aktualną tabelę turnieju w Chinach.

Aktualna tabela mistrzostw świata siatkarzy do lat 21:

Grupa A:

Grupa B:

Grupa C:

Grupa D:

AA, Polsat Sport