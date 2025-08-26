Awans polskich siatkarzy! Z kim zagrają w 1/8 finału mistrzostw świata?

Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony podczas fazy grupowej mistrzostw świata do lat 21. Biało-Czerwoni wygrali swoje cztery pierwsze mecze na imprezie w Chinach, pokonując kolejno narodowe drużyny: Portoryko, Korei Południowej, Kanady oraz Kazachstanu.

Pierwsza porażka podopiecznych Piotra Grabana na czempionacie przyszła dopiero nad ranem we wtorek 26 sierpnia. To właśnie wtedy nasi zawodnicy przegrali z Irańczykami i ostatecznie zajęli drugie miejsce w grupie B.

Mimo porażki Polacy i tak zapewnili sobie awans do 1/8 finału chińskiej imprezy. Warto bowiem przypomnieć, że do kolejnego etapu turnieju awansują po cztery ekipy z każdej z czterech sześciozespołowych grup. Na kogo teraz trafią Biało-Czerwoni?

Według oficjalnej rozpiski opublikowanej na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) Polacy zagrają z drużyną, która uplasowała się na trzecim miejscu w grupie D. To oznacza, że naprzeciwko zawodników prowadzonych przez Grabana mogą stanąć reprezentacje: Argentyny, Ukrainy lub Indonezji.

Wszystko wyjaśni się we wtorek, kiedy rozegraną zostaną kolejne mecze ostatniej kolejki fazy grupowej czempionatu.

AA, Polsat Sport