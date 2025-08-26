Finał Diamentowej Ligi w Zurychu. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

W zawodach wezmą udział lekkoatleci, którzy w 32 konkurencjach (16 kobiecych i 16 męskich) zdobyli najwięcej punktów w 14 wcześniejszych mityngach. Dlatego na liście startowej jest wiele gwiazd, rekordzistów świata oraz medalistów igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Na przykład w biegu na 400 m przez płotki wystartują Norweg Karsten Warholm i Holenderka Femke Bol.

Na lekkoatletów czekają hojne nagrody. W tym roku pula nagród w 14 mityngach Diamentowej Ligi wynosiła po 500 tysięcy dolarów. Natomiast w Zurychu wzrosła do 2,24 mln. Pula nagród w poszczególnych konkurencjach waha się od 60 do 100 tysięcy dolarów. Zwycięzcy otrzymają po 30000 USD.

W środę na Sechselaeutenplatz w Zurychu odbędzie się pięć konkurencji: pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok wzwyż kobiet, skok w dal mężczyzn i skok o tyczce mężczyzn. Szwed Armand Duplantis po raz kolejny może próbować pobić własny rekord świata, który obecnie wynosi 6,29. Natomiast główna część zawodów odbędzie się w czwartek na stadionie Letzigrund.

Bukowiecka w tym roku regularnie rywalizowała w Diamentowej Lidze. Uczestniczyła w mityngach w Kantonie, Dausze, Oslo, Monako, Chorzowie i Lozannie. Najlepszy wynik sezonu uzyskała 11 lipca w Monako - 49,72. W sobotę w Bydgoszczy została mistrzynią Polski w biegu na 200 m. Nie wystartowała na 400 m, gdyż chciała oszczędzać siły przed mityngiem w Zurychu.

Rywalkami Bukowieckiej będą mistrzyni olimpijska Marileidy Paulino z Dominikany, srebrna medalistka igrzysk w Paryżu Salwa Eid Naser z Bahrajnu, Norweżka Henriette Jaeger, Holenderka Lieke Klaver, Brytyjka Amber Anning, Amerykanka Isabella Whittaker i Martina Weil z Chile.

Królik w tym roku o cztery sekundy poprawiła rekord życiowy w biegu na 3000 m z przeszkodami na 9.22,14. W sobotę wygrała mistrzostwa Polski, pokonując bardziej doświadczoną Alicję Konieczek. W Zurychu największe szanse na zwycięstwo mają brązowa medalistka igrzysk w Paryżu Kenijka Faith Cherotich i mistrzyni świata z 2022 roku Kenijka Norah Jeruto, która reprezentuje Kazachstan.

Rak w zeszłym tygodniu kolejny raz został mistrzem Polski w biegu na 1500 m. 6 czerwca w Rzymie poprawił rekord życiowy na 3.50,83, natomiast 27 lipca w Berlinie ustanowił rekord Polski w biegu na 1 milę, czyli 1609 m - 3.50,83.

W Zurychu w biegu na 1500 m wystąpi aż siedmiu zawodników, którzy w karierze zeszli poniżej 3.30. Wśród nich są m.in. Kenijczyk Timothy Cheruiyot, Francuz Azeddine Habz i Yared Nuguse z USA.

12 sierpnia w Budapeszcie Sieradzki w biegu na 800 m uzyskał najlepszy czas w karierze - 1.44,16. Zawodnik Zawiszy Bydgoszcz w mityngach Diamentowej Ligi najczęściej jest „zającem”. W czwartek również będzie nadawał tempo biegu, w którym wezmą udział medaliści olimpijscy z Paryża: Emmanuel Wanyonyi z Kenii, Marco Arop z Kanady i Algierczyk Djamel Sedjati.

Transmisja finału Diamentowej Ligi w Zurychu w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 17.30 oraz w czwartek o godzinie 18.30.

BS, PAP