Legendarna tenisistka pożegnała się z US Open w pierwszej rundzie

Starsza z sióstr Williams była najstarszą singlistką od 1981 roku, która wzięła udział w rywalizacji na kortach Flushing Meadows. Według światowej federacji tenisowej (ITF), w 1981 roku Renee Richards zagrała w US Open w wieku 47 lat.

Williams, dwukrotna triumfatorka US Open, poprzednio wystąpiła w Nowym Jorku w 2023 roku. Później miała długą przerwę, spowodowaną według amerykańskich mediów m.in. operacją macicy. Na korty wróciła w lipcu.

Mimo znaczącej różnicy w rankingu - Williams jest 602., a 29-letnia Muchova 13. - Amerykanka stoczyła zaciętą walkę z wyżej notowaną rywalką. W pierwszym secie zanotowała jedno przełamanie, chociaż sama trzykrotnie straciła podanie. W drugiej partii jednak wygrała dwa gemy przy serwisie Czeszki, doprowadzając do decydującej odsłony. W niej zdecydowanie lepsza okazała się jednak Muchova, półfinalistka dwóch ostatnich edycji US Open, która triumfowała 6:3, 2:6, 6:1.

- Nie wygrałam, ale jestem bardzo dumna z tego, jak zagrałam. Nie wiem, czy kiedykolwiek publiczność tak bardzo była po mojej stronie... Podczas każdego punktu. Wiedziałam, przystępując do tego meczu, że ludzie na stadionie, ludzie w Stanach Zjednoczonych, ludzie na całym świecie naprawdę mi kibicują. I to było wspaniałe uczucie. Wspaniale było mieć takie wsparcie - powiedziała Amerykanka po porażce.

Venus Williams ma na koncie siedem tytułów wielkoszlemowych w singlu - poza US Open, pięć razy triumfowała w Wimbledonie (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). 14-krotnie zwyciężyła z kolei w deblu. Ma cztery złote medale olimpijskie, z czego jeden w singlu - z igrzysk w Sydney w 2000 roku.

Do drugiej rundy bez problemów awansował natomiast wicelider światowego rankingu tenisistów Alcaraz. W poniedziałek pokonał notowanego na 67. miejscu na liście ATP Opelkę 6:4, 7:5, 6:4. W każdym z setów Hiszpan zanotował po jednym przełamaniu, ani razu nie tracąc przy tym serwisu.

Kolejnym rywalem Alcaraza, triumfatora US Open z 2022 roku, będzie Włoch Mattia Bellucci.

AK, PAP