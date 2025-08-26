Nie żyje mistrzyni trzech turniejów wielkoszlemowych. Żałoba w świecie tenisa

Smutne wieści napłynęły z Wielkiej Brytanii. W wieku 93 lat zmarła Angela Mortimer Barrett, zasłużona tenisistka. Sportowczyni mogła pochwalić się triumfami w trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych w singlu.

fot. PAP/PA
Angela Mortimer Barrett urodziła się 21 kwietnia 1932 roku w Plymouth. Choć była osobą częściowo niedosłyszącą, przejawiała ogromny tenisowy talent.

 

W swoim dorobku ma triumfy w trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych w singlu. Wygrała Roland Garros (1955 rok), Australian Open (1958 rok) i Wimbledon (1961rok). Poza tym sięgnęła też po wimbledoński tytuł w grze podwójnej (1955 rok).


Mortimer Barrett zmarła 25 sierpnia 2025 roku w wieku 93 lat. O jej śmierci poinformował All England Lawn Tennis & Croquet Club.


"Angela zostanie zapamiętana za swoją determinację i niezwykłe poświęcenie, dzięki którym pokonała ogromne trudności, by wspiąć się na szczyt tenisa, zdobywając trzy tytuły Wielkiego Szlema w grze singlowej i jeden tytuł Wielkiego Szlema w grze deblowej. Angela, będąca Członkiem Honorowym od czasu triumfu w 1961 roku, jest znaną twarzą i cenioną członkinią od ponad sześciu dekad. Jej odejście pozostawiło lukę w strukturze klubu i będzie jej bardzo brakowało" - czytamy w oświadczeniu.


Brytyjka w 1993 roku została przyjęta do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław.

