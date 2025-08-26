Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na fazę play-off mistrzostw świata siatkarzy U-21. O ćwierćfinał Polacy zagrają z Ukrainą. Kiedy zostanie rozegrane to spotkanie? Transmisja meczu Polska - Ukraina w środę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Polska - Ukraina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Ukraina na mistrzostwach świata siatkarzy?

Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony podczas premierowego etapu tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarzy U-21. Podopieczni Piotra Grabana zachwycali formą w swoich pierwszych czterech spotkaniach. Bez straty seta pokonali reprezentacje: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Biało-Czerwoni ulegli jedynie Irańczykom 1:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze poznali rywali w 1/8 MŚ! Z kim zagrają Polacy?

 

Reprezentanci Polski uplasowali się na drugiej pozycji w grupie B. W walce o ćwierćfinałach zmierzą się z trzecią drużyną grupy D - Ukrainą. 

 

Siatkarze zza wschodniej granicy w pierwszej części turnieju zgromadzili osiem punktów. Wygrali z Argentyną (3:1), Indonezją (3:2) i Tunezją (3:0). Słabsi okazali się od zdecydowanych faworytów: Włochów (0:3) oraz Francuzów (1:3).

 

Mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21 potrwają do 31 sierpnia. 

 

Transmisja meczu Polska - Ukraina w środę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 10:50.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Agata Milewska Odkryciem Sezonu 2024/2025 TAURON Ligi
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 