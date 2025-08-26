Gdzie obejrzeć mecz Polska - Ukraina na mistrzostwach świata siatkarzy?

Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony podczas premierowego etapu tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarzy U-21. Podopieczni Piotra Grabana zachwycali formą w swoich pierwszych czterech spotkaniach. Bez straty seta pokonali reprezentacje: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Biało-Czerwoni ulegli jedynie Irańczykom 1:3.

Reprezentanci Polski uplasowali się na drugiej pozycji w grupie B. W walce o ćwierćfinałach zmierzą się z trzecią drużyną grupy D - Ukrainą.

Siatkarze zza wschodniej granicy w pierwszej części turnieju zgromadzili osiem punktów. Wygrali z Argentyną (3:1), Indonezją (3:2) i Tunezją (3:0). Słabsi okazali się od zdecydowanych faworytów: Włochów (0:3) oraz Francuzów (1:3).

Mistrzostwa świata siatkarzy do lat 21 potrwają do 31 sierpnia.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w środę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 10:50.

KP, Polsat Sport