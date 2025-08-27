MŚ siatkarzy: Polska - Czechy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Polski U21 kontynuuje zmagania na mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni są już w ćwierćfinale imprezy, a o awans do najlepszej czwórki powalczą z Czechami. Transmisja meczu Polska - Czechy na Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

fot. Volleyball World
Polscy siatkarze do lat 21 prezentują świetną dyspozycję podczas mistrzostw świata w Chinach. W fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana długo byli niepokonani. Zwyciężyli cztery mecze z rzędu bez straty seta (z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem). Sposób na Biało-Czerwonych znaleźli dopiero Irańczycy, którzy triumfowali 3:1 i tym samym to oni zakończyli zmagania w grupie na pierwszym miejscu.

 

Tym samym reprezentacja Polski z drugiej lokaty zameldowała się w najlepszej "16" tegorocznego mundialu. W 1/8 finału nasi rodacy po czterosetowym starciu odprawili Ukraińców.

 

Ekipa prowadzona przez Grabana jest już więc w ćwierćfinale. O awans do TOP 4 mistrzostw Biało-Czerwoni powalczą z Czechami.

 

Ci w Chinach są jeszcze niepokonani. W grupie zwyciężyli odpowiednio z Kolumbią, Kubą, Brazylią, Bułgarią i Japonią, natomiast w fazie pucharowej wyeliminowali Turcję.

 

Transmisja meczu Polska - Czechy w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 7:50 w piątek 29 sierpnia.

