MŚ siatkarzy: Polska - Czechy. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Polscy siatkarze do lat 21 prezentują świetną dyspozycję podczas mistrzostw świata w Chinach. W fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana długo byli niepokonani. Zwyciężyli cztery mecze z rzędu bez straty seta (z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem). Sposób na Biało-Czerwonych znaleźli dopiero Irańczycy, którzy triumfowali 3:1 i tym samym to oni zakończyli zmagania w grupie na pierwszym miejscu.

Tym samym reprezentacja Polski z drugiej lokaty zameldowała się w najlepszej "16" tegorocznego mundialu. W 1/8 finału nasi rodacy po czterosetowym starciu odprawili Ukraińców.

Ekipa prowadzona przez Grabana jest już więc w ćwierćfinale. O awans do TOP 4 mistrzostw Biało-Czerwoni powalczą z Czechami.

Ci w Chinach są jeszcze niepokonani. W grupie zwyciężyli odpowiednio z Kolumbią, Kubą, Brazylią, Bułgarią i Japonią, natomiast w fazie pucharowej wyeliminowali Turcję.

