Polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w fazie grupowej. Wygrali cztery spotkania (z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą oraz Kazachstanem) i jedno przegrali (z Iranem), co oznaczało, że w 1/8 finału zmierzyli się z Ukraińcami. Zwyciężyli 3:1, dzięki czemu wywalczyli awans do najlepszej ósemki turnieju.

Ich rywalami będą teraz Czesi, którzy na tym turnieju nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania. W grupie ograli Kolumbię, Kubę, Brazylię, Bułgarię oraz Japonię. Z kolei w 1/8 finału pokonali Turcję 3:1.

Stawką meczu będzie awans do strefy medalowej MŚ siatkarzy do lat 21.

Polska - Czechy: Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Kiedy jest mecz siatkarzy Polska - Czechy? To pytanie zadają sobie fani. Mecz Polska - Czechy odbędzie się w piątek 29 sierpnia. Początek o 8:00.