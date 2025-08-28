Znamy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy
Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy. Już wiemy, których zawodników Nikola Grbić zabierze ze sobą na ten arcyważny turniej.
W piątek 12 września rozpocznie się impreza, na którą z wypiekami na twarzy czekają kibice na całym świecie - mistrzostwa świata siatkarzy. W rywalizacji, która odbędzie się na Filipinach, wezmą udział 32 reprezentacje, podzielone na osiem czterozespołowych grup. W jednej z nich znalazła się reprezentacja Polski.
Biało-Czerwoni swoją przygodę z tegorocznymi mistrzostwami świata rozpoczną w grupie B. Podopieczni Nikoli Grbicia w swoim premierowym meczu na czempionacie zmierzą się z narodową drużyną Rumunii (13 września). Później przyjdą starcia z reprezentacjami Kataru (15.09) i Holandii (17.09).
W czwartek 28 sierpnia poznaliśmy ostateczną listę zawodników powołanych na tegoroczne mistrzostwa. Selekcjoner Biało-Czerwonych listę nazwisk siatkarzy, którzy będą rywalizować na czempionacie globu podał przed rozpoczęciem konferencji prasowej dotyczącej Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, rozpoczynającego się w piątek 29 sierpnia.
Poniżej prezentujemy listę siatkarzy powołanych na tegoroczne mistrzostwa świata.
Kadra reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata 2025:
Norbert Huber - środkowy
Jan Firlej - rozgrywający
Tomasz Fornal - przyjmujący
Maksymilian Granieczny - libero
Szymon Jakubiszak - środkowy
Jakub Kochanowski - środkowy
Marcin Komenda - rozgrywający
Bartosz Kurek - atakujący
Wilfredo Leon - przyjmujący
Jakub Nowak - środkowy
Jakub Popiwczak - libero
Kewin Sasak - atakujący
Kamil Semeniuk - przyjmujący
Artur Szalpuk - przyjmujący
Sztab szkoleniowy:
Nikola Grbić – trener
Marcin Nowakowski - asystent trenera
Maciej Kołodziejczyk - asystent trenera
Kamil Nalepka – statystyk
Mateusz Nykiel – statystyk
Wojciech Bańbuła - trener przygotowania motorycznego
Justin Ziółkowski - trener przygotowania motorycznego
Robert Kozłowski – fizjoterapeuta
Rafał Majchrzak – fizjoterapeuta
Sebastian Żabierek – lekarz
Róża Wachowska – kierownik drużyny
Mariusz Szyszko – oficer prasowy
