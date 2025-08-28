Znamy kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy

W piątek 12 września rozpocznie się impreza, na którą z wypiekami na twarzy czekają kibice na całym świecie - mistrzostwa świata siatkarzy. W rywalizacji, która odbędzie się na Filipinach, wezmą udział 32 reprezentacje, podzielone na osiem czterozespołowych grup. W jednej z nich znalazła się reprezentacja Polski.

Biało-Czerwoni swoją przygodę z tegorocznymi mistrzostwami świata rozpoczną w grupie B. Podopieczni Nikoli Grbicia w swoim premierowym meczu na czempionacie zmierzą się z narodową drużyną Rumunii (13 września). Później przyjdą starcia z reprezentacjami Kataru (15.09) i Holandii (17.09).

W czwartek 28 sierpnia poznaliśmy ostateczną listę zawodników powołanych na tegoroczne mistrzostwa. Selekcjoner Biało-Czerwonych listę nazwisk siatkarzy, którzy będą rywalizować na czempionacie globu podał przed rozpoczęciem konferencji prasowej dotyczącej Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, rozpoczynającego się w piątek 29 sierpnia.

Poniżej prezentujemy listę siatkarzy powołanych na tegoroczne mistrzostwa świata.

Kadra reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata 2025:

Norbert Huber - środkowy

Jan Firlej - rozgrywający

Tomasz Fornal - przyjmujący

Maksymilian Granieczny - libero

Szymon Jakubiszak - środkowy

Jakub Kochanowski - środkowy

Marcin Komenda - rozgrywający

Bartosz Kurek - atakujący

Wilfredo Leon - przyjmujący

Jakub Nowak - środkowy

Jakub Popiwczak - libero

Kewin Sasak - atakujący

Kamil Semeniuk - przyjmujący

Artur Szalpuk - przyjmujący



Sztab szkoleniowy:



Nikola Grbić – trener

Marcin Nowakowski - asystent trenera

Maciej Kołodziejczyk - asystent trenera

Kamil Nalepka – statystyk

Mateusz Nykiel – statystyk

Wojciech Bańbuła - trener przygotowania motorycznego

Justin Ziółkowski - trener przygotowania motorycznego

Robert Kozłowski – fizjoterapeuta

Rafał Majchrzak – fizjoterapeuta

Sebastian Żabierek – lekarz

Róża Wachowska – kierownik drużyny

Mariusz Szyszko – oficer prasowy

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy Zobacz galerię

AA, Polsat Sport